Größter Ladepark Großbritanniens in Birmingham eröffnet

Großbritanniens bisher größter Ladepark für Elektroautos wurde jetzt am Veranstaltungszentrum NEC Birmingham in Betrieb genommen. Hier können bis zu 180 E-Autos gleichzeitig laden – bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich aber um AC-Ladepunkte.

Für die schnelle Stromversorgung stehen 30 HPC-Anschlüsse mit bis zu 300 kW Leistung zur Verfügung. Konkret sind 16 Alpitronic Hypercharger HYC300 installiert – zwei der Stellplätze sind jedoch barrierefrei angelegt, so dass an diesen Säulen nur ein Fahrzeug laden kann. Daher ergibt sich bei 16 Hyperchargern nicht die sonst übliche Zahl von 32 Ladepunkten, sondern in diesem Fall nur 30 Ladepunkte. Die 300 kW Spitzenleistung sind also nur möglich, wenn nur einer der beiden Ladepunkte einer Säule belegt ist. Es können also nicht 30 Elektroautos parallel mit 300 kW laden, denn dann wird die verfügbare Leistung je Säule zwischen beiden Autos aufgeteilt.

Wer länger vor Ort ist, kann einen der 150 AC-Lader mit 7 kW Leistung nutzen. Die Schnelllader sind in einem eigenen Bereich untergebracht, die Stellplätze sind gesondert mit blauer Farbe auf dem Boden markiert und es gibt einen gewissen Witterungsschutz durch eine PV-Anlage – es sind aber nicht die kompletten Stellplätze überdacht. Die AC-Lader sind hingegen an jedem Stellplatz des regulären Parkplatzes verbaut – den auch Verbrenner-Autos nutzen werden. Aber: Findet man mit einem E-Auto einen freien Stellplatz, wird man dort auch laden können.

Der „Gigahub“ genannte Standort ist ein Gemeinschaftsprojekt von EV Network (EVN) als Investor und Entwickler des Ladeparks, BP Pulse als Betreiber der Ladepunkte und der NEC Group als Besitzer des Grundstücks. Laut der Mitteilung gehen die Partner davon aus, an dem „Gigahub“ sieben Millionen Besucher pro Jahr zu „bedienen“ – wobei hier die gesamte Besucherzahl des NEC-Campus gemeint ist, nicht die Zahl der erwarteten Elektroauto-Kunden.

Da die Anlage zudem verkehrsgünstig gelegen sein soll – die Autobahnen M6 und M42 sind gut erreichbar – sollen auch Durchreisende angesprochen werden. Ale Besucher des Gigahub haben Zugang zu einem neuen Starbucks Coffee Drive-in.

BP Pulse fokussiert sich auf schnelle und ultraschnelle Ladepunkte und will bis 2030 „hunderte Hubs“ in städtischen Gebieten, an Ausfallstraßen und Autobahnen errichten – aber auch Ladeparks an Zielen wie Restaurants, Hotels oder Fachmärkten sind geplant. „Der Übergang zu Elektrofahrzeugen schreitet rasant voran, weshalb sich BP Pulse darauf konzentriert, die Entwicklung der britischen Elektrofahrzeug-Infrastruktur zu beschleunigen und die richtigen Ladegeschwindigkeiten an den richtigen Standorten bereitzustellen“, sagt Akira Kirton, Vice President von BP Pulse UK.

„EVN hat bereits Dutzende Standorte in ganz Großbritannien gebaut, aber der erfolgreiche Abschluss dieses neuen Projekts bringt uns auf einen viel ehrgeizigeren Wachstumspfad, als führendes Unternehmen in unserer Branche mit einer Reihe spannender neuer Partner“, sagt Reza Shaybani, CEO und Mitbegründer des EV Network. „Das NEC war ein perfekter Standort, der nicht nur geografisch von entscheidender Bedeutung, sondern auch von nationaler Bedeutung ist, um die Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge zu unterstützen.“

An der Eröffnung des Standorts nahm auch der britische Finanzminister Jeremy Hunt teil. „Dies ist die größte private Investition in elektrisches Laden im Vereinigten Königreich und ein großer Vertrauensbeweis für die Rolle Großbritanniens als führender Anbieter in der grünen Industrie“, wird Hunt zitiert. „Der bahnbrechende Standort wird ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Zukunft sein und stellt einen bedeutenden Schritt in unserem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im ganzen Land dar.“

Auch der britische Autobauer JLR hat eine eigene Mitteilung zur Eröffnung des NEC-Ladeparks herausgegeben. JLR hatte die Erprobungsphase mit 32 Jaguar I-Pace unterstützt, um die Ladestationen zu testen. Birmingham liegt in den Midlands und somit in der Nähe mehrerer JLR-Standorte.

