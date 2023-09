eMobility update: Lotus zeigt E-Limousine Emeya / VW Golf wird elektrisch / weiteres SUV von Seres

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

#1 – VW Golf wird ab 2028 zum Elektroauto

Der VW Golf der nächsten Generation wird offenbar ein reines Elektromodell. Das berichtet das britische Magazin „Autocar“ unter Berufung auf VW-Markenchef Thomas Schäfer. Der Elektro-Golf soll offenbar zwischen dem kommenden ID.2 und dem ID.3 positioniert werden. Damit dürfte das Elektroauto wohl eine Außenlänge von rund 4 Metern 15 haben.

#2 – Seres zeigt zwei weitere SUV-Modelle

Weiter geht’s mit einem Nachzügler der IAA: Die zum chinesischen Konzern Sokon gehörende Marke Seres hat auf der Messe in München zwei weitere Modelle vorgestellt. Neben dem in Europa bereits ausgelieferten vollelektrischen Seres 5 sind das der ebenfalls rein elektrische City-SUV Seres 3 und das größere Range-Extender-Modell Seres 7.

#3 – Lotus zeigt sportliche Elektro-Limousine Emeya

Lotus hat mit dem Emeya sein nächstes rein elektrisches Modell vorgestellt. Analog zu dem im PR-Sprech als „Hyper-SUV“ bezeichneten Eletre nennt Lotus den neuen Emeya einen „Hyper-GT“. Konkret handelt es sich um eine viertürige Coupé-artige Limousine. Die allradgetriebene Spitzenversion des Emeya bietet bis zu 675 kW Leistung und bis zu 985 Newtonmeter Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit des Emeya gibt Lotus mit mehr als 250 km/h an.

#4 – Giga Mexico erst 2026 betriebsbereit?

Die neue Fabrik von Tesla in Mexiko könnte erst 2026 oder 2027 mit der Produktion beginnen. Das berichtet eine mexikanischen Tageszeitung unter Berufung auf chinesische Zulieferer. Demnach erwägen diese Unternehmen, ihre Pläne zur Ansiedlung nahe der kommenden Tesla-Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon zu verschieben, nachdem sie von Teslas revidiertem Zeitplan erfahren haben.

#5 – HiPhi-Niederlassung am Flughafen München

Die Premium-Elektroauto-Marke HiPhi des chinesischen Herstellers Human Horizons hat ihre erste Niederlassung in Europa eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Showroom namens „HiPhi Hub“ am Flughafen München. Weitere solcher Showrooms sind in der norwegischen Hauptstadt Oslo sowie in anderen europäischen Städten geplant.

