Telekom hat 200 öffentliche Schnelllade-Standorte realisiert

Die Deutsche Telekom hat ihren 200. öffentlichen Schnelllade-Standort in Betrieb genommen. Der Standort in der Franz-Liszt-Straße 2-4 in Lemgo verfügt über sechs Ladepunkte an zwei DC-Säulen, die bis zu 200 kW Ladeleistung bieten.

Die Deutsche Telekom nutzt für den Ausbau der Ladesäulen die existierende Infrastruktur ihrer Liegenschaften und hatte im Herbst 2018 mit dem Aufbau ihres bundesweiten Netzes mit bis zu 12.000 öffentlichen Ladestationen. Seinerzeit war innerhalb dieser Anzahl von circa 500 geplanten Schnellladestationen die Rede.

Das Zwischenfazit der Telekom bezieht sich nun lediglich auf Schnelllade-Standorte, die keinen Rückschluss auf die Zahl der Schnellladesäulen oder -ladepunkte zulassen. Der Konzern betont stattdessen die Vorteile, die mit dem Roll-out an eigenen Liegenschaften einhergeht: „Wenn Strom und Datenleitungen bereits liegen, entfallen häufig zusätzliche Baumaßnahmen. So kann der Ausbau von Ladestationen effizient und nachhaltig erfolgen. Die öffentlich zugänglichen DC-Ladestationen werden ausschließlich mit zertifiziertem Grünstrom versorgt“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Die DC-Standorte der Telekom lassen sich mittels einer Liste finden. Auf die Bundesländer verteilen sich die Standorte wie folgt: Baden-Württemberg (11 Standorte), Bayern (20), Berlin (2), Brandenburg (7), Bremen (4), Hamburg (9), Hessen (7), Mecklenburg-Vorpommern (4), Niedersachsen (29), Nordrhein-Westfalen (21), Rheinland-Pfalz (1), Saarland (1), Sachsen (40), Sachsen-Anhalt (3), Schleswig-Holstein (13), Thüringen (14). Außerdem weist die Telekom „AC-Schnellladestionen“ in Berlin (5), Hessen (2) und Nordrhein-Westfalen (3) aus.

Neben dem öffentlich zugänglichen Ladenetz baut die Telekom über ihre Tochter Comfortcharge GmbH mit „Charge@Work“ auch ein Ladenetz exklusiv für seine Mitarbeitende auf. Denn: Seit dem 1. Januar 2023 bestellt die Deutsche Telekom wie berichtet nur noch rein elektrische Geschäftsautos. Bis heute hat sich dadurch der Anteil der E-Autos bei den Geschäftswagen der Telekom in Deutschland nach Konzernangaben auf 25 Prozent erhöht.

telekom.com