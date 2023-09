China: Kaixin Auto will E-Autohersteller WM Motor übernehmen

Der finanziell angeschlagene chinesische Elektroauto-Hersteller WM Motor bekommt wohl einen neuen Besitzer. Die chinesische Autohandelsgruppe Kaixin Auto kündigt an, WM Motor vollständig übernehmen zu wollen.

Kaixin Auto hat eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um 100 Prozent von WM Motor von seinen Aktionären durch die Ausgabe einer bestimmten Anzahl neuer Aktien zu erwerben. Die kurze Ankündigung von Kaixin Auto enthält keine Einzelheiten zur Übernahme, betont aber, dass WM Motor in diesem Jahr große Durchbrüche bei der Expansion in Übersee erzielt habe.

Zudem habe „das Unternehmen […] verschiedene Kooperationsprojekte in der EU, im Nahen Osten, im ASEAN-Raum, in Nordamerika und in anderen Regionen gestartet.“ Im Januar 2021 hatte WM Motor beispielsweise eine strategische Vereinbarung mit Enel X unterzeichnet, um WMs Stromer nach Europa, China, Südostasien, den Nahen Osten und Südamerika zu bringen.

Der 2015 gegründete Hersteller hat bislang mehr als 100.000 Elektroautos in rund 200 Städten Chinas verkauft. WM Motor bietet vier Modelle namens E5, EX5, EX6 sowie W6 an und steht vor dem Beginn der Auslieferungen seines fünften Modells, der im Herbst 2021 präsentierten E-Limousine M7. Der Hersteller verfügt über zwei Produktionsstätten in Wenzhou und Huanggang.

Vor rund zwei Jahren hatte das chinesische Elektroauto-Startup in einer zweigeteilten Series-D-Finanzierungsrunde insgesamt 500 Millionen US-Dollar beschaffen wollen. Das Geld sollte in die Entwicklung des autonomen Fahrens und anderer Technologien und Produkte sowie in den Ausbau seiner Vertriebs- und Servicekanäle fließen. Und das, nachdem WM Motor 2020 umgerechnet 1,25 Milliarden Euro eingenommen hatte. Dennoch geriet das junge Unternehmen aufgrund von Corona, steigenden Materialkosten und lückenhaften Lieferketten im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten.

Vor dem möglichen Deal mit Kaixin Auto, wollte WM Motor sein Glück an der Börse in Hongkong durch eine umgekehrte Übernahme der Apollo Future Mobility Group versuchen. Letztere ist bereits in Hongkong gelistet. WM hatte laut chinesischen Medienberichten 2022 sogar einen Antrag an der Börse gestellt, aber bislang keine Antwort erhalten. Anfang des Monats hatten die Unternehmen ihr Vorhaben dann auf Eis gelegt.

Wie genau es mit WM Motor weitergeht, ist noch unklar. Sicher ist, dass es weitergehen soll. Mingjun Lin, Vorsitzender und CEO von Kaixin, sagte: „Die Produktpositionierung und das Branding von WM Motor im Bereich Modetechnologie passen gut zu den strategischen Entwicklungszielen von Kaixin. Durch die beabsichtigte Übernahme wird WM Motor Zugang zu mehr Kapital erhalten, um die Entwicklung seines Smart-Mobility-Geschäfts zu fördern!“

