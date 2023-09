Swobbee kommt nach Österreich

Swobbee hat seine ersten Batterie-Wechselstationen in Österreich installiert. Dort arbeitet das Berliner Unternehmen mit dem Standortbetreiber Apcoa und dem E-Scooter-Flottenbetreiber Voi zusammen.

Die ersten beiden Stationen wurden auf Parkplätzen in der Wiener Innenstadt errichtet. Wo genau, teilt das Unternehmen in seiner Pressemeldung nicht mit. Aber: Die Batterie-Wechselstationen sind ausschließlich für Voi-Kunden reserviert. Der Anbieter der elektrischen Tretroller-Flotte ist seit Juli in der österreichischen Hauptstadt vertreten.

„Dank der in der Nähe zu unseren Verleihstationen aufgestellten Swobbee-Stationen können die Tauschbatterien unserer E-Scooter mit deutlich weniger Energie- und Arbeitsaufwand gewechselt werden. So steigern wir die Nachhaltigkeit unserer Flotte weiter und bieten Wien eine smarte, umweltfreundliche Mobilitätsoption“, sagt Katharina Schlittler, Geschäftsführerin Österreich und Schweiz bei Voi.

Und es soll nicht bei zwei Stationen bleiben, betont Thomas Duscha, Mitgründer und CEO von Swobbee. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dem neuen Projekt, gemeinsam mit Voi und Apcoa, die nachhaltige Transformation der Mobilität in Wien weiter vorantreiben“, so Duscha. „Wir planen, in naher Zukunft weitere Swobbee-Stationen in Wien aufzustellen und perspektivisch unsere Präsenz in Österreich zu stärken.“

Quelle: Info per Mail