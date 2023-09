UK: Ionity schließt Partnerschaft mit Village Hotels

Ionity hat einen weiteren Standortpartner in Großbritannien gefunden. Das Schnelllade-Joint-Venture wird an allen 33 Standorten der Hotelkette Village Hotels HPC-Hubs installieren. Insgesamt sollen 380 Ladepunkte mit einer Leistung von je bis zu 350 kW errichtet werden.

Diese sollen sowohl für Hotelgäste, als auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Darüber hinaus haben E-Autofahrer „Zugang zu den umfangreichen Angeboten der Hotels“. Es gibt beispielsweise ein Fitnessstudio, einen Pool, Arbeitsräume, Starbucks und den Pub & Grill. Ob Fahrer von all diesen „Dienstleistungen“ während der Ladepause profitieren können, wird nicht weiter ausgeführt.

Die neuen Ionity-Standorte werden „von Anfang an mit bis zu zwölf Schnellladepunkten ausgestattet“, schreibt der Betreiber in seiner Mitteilung. Alle Ladestationen sollen bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden, die erste davon im April 2024.

Die Partnerschaft mit Village Hotels ist die bislang größte für Ionity in Großbritannien. Der Country Manager von Ionity für Großbritannien und Irland, Andreas Atkins, bezeichnet diese als „wichtigen Meilenstein für Ionity, da sie das öffentliche Ladenetz für E-Fahrer in Großbritannien erheblich erweitert. […] Der Ausbau des Ionity-Netzes an den Standorten der Village Hotels wird das Ladenetz auf der Lang- und Kurzstrecke in Großbritannien verbessern, sodass sich Elektroautofahrer*innen keine Sorgen um die Reichweite ihres Fahrzeugs oder gar um Warteschlangen an der Ladesäule machen müssen.“

Kelli Turner, verantwortlich für ESG bei Village Hotels, ergänzt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft, zu der wir uns mit unserer Village Green Vision und ESG-Strategie bekennen. Diese Partnerschaft ist Teil eines weitreichenden Plans, mit dem wir unseren ökologischen Fußabdruck auf Basis wissenschaftlich anerkannter Ziele verringern werden.“

Ionity arbeitet seit 2021 mit dem britischen Ökostromanbieter Octopus zusammen. Die Säulen werden somit mit 100 Prozent erneuerbarer Energien betrieben.

Im Juli 2023 zählte Ionity mehr als 500 Ladestationen und mehr als 2.500 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern. In Großbritannien arbeitet das Unternehmen außerdem mit der MSA Group zusammen, um den Zugang zu Autobahnraststätten zu ermöglichen.

ionity.eu