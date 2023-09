Hyundai ordert 3,5 Millionen E-Motorkerne bei Posco

Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat von der Hyundai Motor Group einen neuen Großauftrag zur Lieferung von 3,53 Millionen E-Motorkernen mit Stator und Rotor erhalten. Ein Teil dieser Bestellmenge soll nach Amerika, der andere nach Südkorea geliefert werden.

Im Rahmen des neuen Vertrags wird Posco International ab 2026 über einen Zeitraum von acht Jahren 2,72 Millionen Kerne für Traktionsmotoren an die Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) liefern – das erste Elektroauto-Werk des südkoreanischen Autoherstellers in den USA. Die anderen 810.000 Einheiten wird Posco über einen Zeitraum von zehn Jahren für die E-Auto-Produktion von Hyundai in Südkorea bereitstellen.

Der südkoreanische Stahlkonzern selbst strebt an, bis zum Jahr 2030 in seinen wichtigsten Produktionsstätten außerhalb Südkorea jährlich insgesamt 5 Millionen Motorkerne zu fertigen, konkret in in China, Mexiko, Polen und Indien. Ein anderer Arm des Posco-Konzerns – Posco Chemical – ist bekanntlich auf dem Feld der Kathodenmaterial-Fertigung für Elektroautobatterien aktiv. Auch im Batterie-Recycling baut Posco verstärkt Kapazitäten auf.

Zusammen mit einem bereits im vergangenen Jahr abgeschlossenen Vertrag soll Posco den Hyundai-Konzern nach Medienangaben nun mit insgesamt 10,38 Millionen Motorkernen für Elektro- und Hybridmodelle versorgen. Die Hyundai Motor Group will bekanntlich bis zum Jahr 2030 zu den führenden drei Elektroauto-Herstellern weltweit gehören. Dazu will der südkoreanische Konzern bis zu 24 Billionen Won (umgerechnet rund 16,6 Milliarden Euro) investieren, um Produktion und Exporte zu steigern.

Die Gruppe mit den Marken Hyundai Motor, Kia und dem Zulieferer Hyundai Mobis (Genesis gilt in diesem Fall als Marke von Hyundai Motor) will bis 2030 insgesamt 31 Elektromodelle anbieten. Ein Teil der genannten 24 Billionen Won soll dabei in die Entwicklung einer neuen E-Plattform fließen. Für die Elektro-Pkw heißt die Plattform eM und soll 2025 debütieren.

Die eM-Plattform soll laut einer früheren Ankündigung Elektroautos „in allen Segmenten“ als Basis dienen (also vom Kleinwagen bis hin zu fünf Meter langen Limousinen und SUV) und eine um 50 Prozent höhere Reichweite bieten als aktuelle E-Autos des Konzerns. Gemessen an den E-GMP-Fahrzeugen Ioniq 5 und Ioniq 6 würde das rund 750 Kilometer bei dem Mittelklasse-Crossover und 900 Kilometer bei der Mittelklasse-Limousine bedeuten – ausgehend von den WLTP-Reichweiten von derzeit 507 bzw. 610 Kilometern.

