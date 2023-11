EG Group bestellt Schnelllader bei Tesla

Die Tesla-Schnelllader für evpoint sollen für alle Elektroautos zugänglich sein und Plug&Charge unterstützen. Es wird sich dabei nicht um Supercharger-Standorte von Tesla handeln, die von Tesla im eigenen Markenauftritt betrieben werden. Sondern die Ladegeräte werden in den Farben von evpoint gehalten sein (Weiß, Grün und Blau) und nur die „branchenführende Technologie von Tesla nutzen“, wie es die EG Group in der Mitteilung schreibt. Ein Foto oder Rendering der Ladesäule hat das Unternehmen aber nicht veröffentlicht.

Details zur Hardware selbst werden in der kurzen Mitteilung noch nicht genannt. Es ist aber naheliegend, dass es sich um die V4-Generation von Teslas Supercharger handelt, da dieses Modell für das Laden unterschiedlicher Elektroautos optimiert wurde. So gibt es etwa ein längeres Kabel, mit dem die unterschiedlich positionierten Ladeports erreicht werden können – da alle Teslas den Ladeport hinten links haben, hatten die Supercharger bis zum V3 nur sehr kurze Kabel, die genau dafür optimiert waren. Zudem verfügt der V4 über ein Display und eine Ad-Hoc-Bezahlmöglichkeit, was es bei Tesla bisher ebenfalls nicht gab.

Die EG Group betreibt unter der Marke evpoint nach eigenen Angaben bisher mehr als 600 Ladestationen an 189 Standorten und plant einen Ausbau auf über 20.000 Stationen an rund 3.600 Standorten. Der Aufbau der Tesla-Hardware bei evpoint soll noch in diesem Jahr beginnen.

„Es ist der erste Deal dieser Art, den Tesla mit einem externen Ladestationsbetreiber in Europa abgeschlossen hat, und wird die Art und Weise verändern, wie unsere Kunden ihre Fahrzeuge laden und wie sie mit EG interagieren“, sagt Zuber Issa, Gründer und Co-CEO der EG Group. „Seit der Installation unseres ersten Ladegeräts für Elektrofahrzeuge im Jahr 2012 haben wir kontinuierlich in die Technologie investiert. Dieser Deal wird die Bereitstellung wichtiger Ladeinfrastruktur für Autofahrer beschleunigen, um den Übergang zu Net Zero voranzutreiben.“

„Die schnelle Installation einer zuverlässigen, benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist der richtige Schritt in eine nachhaltige Zukunft und ein zentraler Schwerpunkt für uns bei Tesla“, ergänzt Rebecca Tinucci, Senior Director of Charging Infrastructure bei Tesla. „Aus diesem Grund freuen wir uns, unsere Schnellladehardware der EG Group und anderen führenden Unternehmen der Branche zum Kauf anbieten zu können.“

Vor kurzem hatte bereits BP Supercharger-Hardware im Wert von 100 Millionen US-Dollar inklusive CCS-Adaptern für den Einsatz in den USA geordert. Dabei handelt es sich auch um den V4-Supercharger im blau-weißen Design von BP pulse.

eg.group