Mini Countryman startet in Leipzig / Euro 7 wird harmlos / SAIC-GM partnert mit Tesla

#1 – Euro 7: EU-Parlament für abgeschwächte Form der Abgasnorm

Das EU-Parlament hat einer abgeschwächten Form der neuen Abgasnorm Euro 7 im Kern zugestimmt. Autobauer müssten demnach fast nichts ändern, um sie zu erfüllen. Aber der Reihe nach: Im Parlament stimmte eine Mehrheit aus Christdemokraten, Europakritikern und Liberalen für den Euro-7-Entwurf in abgemildeter Version. Mit der neuen Verordnung sollen die derzeitigen Grenzwerte für Abgasemissionen wie Stickoxide, Feinstaub, Kohlenmonoxid und Ammoniak aktualisiert werden.

#2 – SAIC-GM kooperiert mit Tesla in China

SAIC-GM gibt als erster chinesischer Autohersteller eine Ladeinfrastruktur-Partnerschaft mit Tesla bekannt. Allerdings gilt diese nicht für die USA – sondern für China selbst. Dort wurden in den vergangenen Monaten ebenfalls eine Reihe von Ladeinfrastruktur-Deals bekanntgegeben. SAIC-GM ist das chinesische Joint Venture von SAIC und General Motors und es wird seinen Kunden ab 2023 den Zugang zu den Superchargern und Destination Chargern von Tesla ermöglichen.

#3 – Neuer Mini Countryman jetzt bei BMW in Leipzig in Produktion

Im BMW-Werk Leipzig ist die Serienproduktion des neuen Mini Countryman und dessen rein elektrischer Version angelaufen. Die Batterien für den Countryman Electric werden ebenfalls im Leipziger Werk hergestellt. Zu den Händlern kommen soll die neue Generation des SUV Mitte Februar des kommenden Jahres. BMW spricht dabei von einer besonderen Premiere: Erstmals stelle man ein Mini-Modell in Deutschland her.

#4 – Dänemark investiert Millionen in das Laden von E-Lkw

Wir wechseln das Genre und kommen zu etwas größeren Stromern: Dänemark will nämlich landesweit 25 neue Ladeparks für Elektro-Lkw einrichten. Die Standorte sollen maximal 60 Kilometer voneinander entfernt liegen und über insgesamt 175 Ladepunkte verfügen. Nach Angaben des dänischen Verkehrsministeriums sollen die ersten 5 Schnellladestationen für Elektro-Lkw bereits 2025 in Betrieb gehen.

#5 – Schweiz: ÖPNV-Betreiber bündeln Ausschreibung für E-Busse

Auch in der Schweiz kommt die schwere Elektromobilität voran – gemeint ist hier aber der Busbereich: In der Alpenrepublik schreibt nämlich jetzt eine Beschaffungsgemeinschaft neue E-Busse für den Zeitraum von 2025 bis 2030 aus. Die Zugerland Verkehrsbetriebe agieren dabei als Leiter der Einkaufsgemeinschaft. In Summe sechs Transportunternehmen vergeben dabei einen Rahmenliefervertrag über mehrere Jahre.