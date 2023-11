Hyundai eröffnet Innovationszentrum in Singapur mit eigener E-Auto-Produktion

Produziert wird dort bereits der Hyundai Ioniq 5 und ein Robotaxi-Ableger des Ioniq 5. Ab dem kommenden Jahr soll dort auch der Hyundai Ioniq 6 gefertigt werden, wie die Koreaner mitteilen. Die Anlage soll auch „dank ihrer fortschrittlichen Fertigungskapazitäten“ als Testumgebung für die Entwicklung zukünftiger Mobilitätslösungen – einschließlich Purpose Built Vehicles (PBVs) – dienen.

Auch wenn die hohe Anzahl an Robotern in der Anlage betont wird, soll in dem HMGICS ein „menschenzentrierter Fertigungsansatz“ umgesetzt werden, die „die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Robotik und künstlicher Intelligenz (KI) auf ein neues Niveau der Synchronisierung“ hebe, so Hyundai. Mit digitalen Zwillingen soll nicht nur die Qualitätskontrolle besonders engmaschig sein, sondern das Unternehmen will so auch „eine extrem schnelle Reaktion auf sich ändernde Kundenanforderungen und Produktionsanforderungen gewährleisten“.

Die Produktion selbst wird von der Fließband-Logik auf ein „zellenbasiertes Produktionssystem“ umgestellt. Die Roboter übernehmen in ihren geschützten Zellen Montage, Inspektion und Organisation der Produktionsanlagen und kümmern sich um mehr als 60 Prozent des Komponentenprozessmanagements, der Bestellung und des Transports. „Dies befreit den Menschen von sich wiederholenden und mühsamen Aufgaben und kann sich auf kreativere und produktivere Aufgaben konzentrieren“, beschreiben die Koreaner den Ansatz. Und: So sollen auch individuelle Konfigurationen der Kunden einfacher umgesetzt werden können.

„Ziel ist es, das Konzept der Fertigung völlig neu zu definieren“, sagt Euisun Chung, Vorstandsvorsitzender der Hyundai Motor Group. „Wir haben intensiv darüber nachgedacht, wie wir den vielfältigen Bedürfnissen unserer zahlreichen Kunden gerecht werden können. Durch die Kombination unserer Fertigungskompetenz und der neuesten Spitzentechnologien ist dieses Innovationszentrum entstanden – ein neues Paradigma der Fertigung.“

Details zum Ioniq 5 Robotaxi gibt es in der Mitteilung nicht. An dem Fahrzeug gibt es aber einige Änderungen, um die umfangreiche Sensorik unterzubringen. Auf dem Dach ist eine große Sensor-Einheit platziert. Aber auch an der Front wirde das geschlossene Panel zwischen den Scheinwerfern entfernt, um dort mehrere, große Sensoren zu platzieren.

