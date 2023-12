Höhere Steuern für Verbrenner-Dienstwagen / HPC-Netz von Mercedes und BMW

#1 – Neues China-Schnellladenetz in Regie von Mercedes und BMW

Mercedes-Benz und BMW planen den Aufbau und Betrieb eines gemeinsamen Schnellladenetzes in China. Die Mercedes-Benz Group China und BMW Brilliance Automotive wollen dazu ein Joint-Venture gründen und mit dem Rollout bereits im kommenden Jahr beginnen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll den beiden Automobilkonzernen zufolge bis Ende 2026 ein Ladenetz mit mindestens 1.000 Standorten aufbauen.

#2 – Hyundai Motor Group präsentiert radnahen E-Antrieb

Hyundai und Kia haben ein neues Radantriebssystem vorgestellt. Das „Universal Wheel Drive System“ – oder kurz „Uni Wheel – soll bei E-Fahrzeugen für eine erhebliche Platzersparnis im Fahrzeug-Innenraum sorgen. Das soll möglich werden, da bei der neuen Lösung wichtige Komponenten des Antriebsstrangs wie das Untersetzungsgetriebe in den freien Raum innerhalb der Radnabe verlagert werden.

#3 – SPD liebäugelt mit Anhebung der Steuer für Verbrenner-Dienstwagen

Verkehrspolitiker der SPD wollen offenbar eine höhere Steuer auf Dienstwagen mit Verbrennungsmotor durchsetzen. Die Rede ist von 1,25 bis 1,5 Prozent des Listenpreises. Für E-Autos soll weiterhin die 0,25-Prozent-Regel gelten. Die Dienstwagen-Besteuerung gilt als wirksamer Hebel, um die Antriebswende zu forcieren. Bei der SPD sollen sich nun Vorschläge für eine Novellierung der Steuer konkretisieren. „Wir schlagen eine Reform der Dienstwagen-Besteuerung vor, die klimaneutrale Antriebe in den Vordergrund stellt“, heißt es in einem SPD-Papier, das dem „Handelsblatt“ vorliegt.

#4 – Dänischer Taxi-Betreiber Dantaxi zählt über 600 E-Autos in der Flotte

So geht Elektromobilität: Das dänische Taxiunternehmen Dantaxi hat die Anzahl der Elektroautos in seiner Flotte um rund 200 erhöht und zählt nun 610 Exemplare. Bis Ende des Jahres sollen die E-Taxis mehr als 50 Millionen Kilometer auf dänischen Straßen zurückgelegt haben. Zum Jahreswechsel hatte das Taxiunternehmen noch 412 Stromer in seiner Flotte.

#5 – Elektro-Schuhe mit Geh-Unterstützung für 1.300 Euro

Und zum Schluss haben wir noch eine sehr spezielle Empfehlung in Programm: Sollten Sie jemals den Wunsch verspürt haben, zu Fuß schneller unterwegs zu sein, dann sind vielleicht die Moonwalkers etwas für Sie. Diese wurden vom Unternehmen Shift Robotics entwickelt und funktionieren so ähnlich wie ein Pedelec-Antrieb, also mit elektrischer Unterstützung.