Dänischer Taxi-Betreiber Dantaxi zählt über 600 E-Autos in der Flotte

Zum Jahreswechsel hatte das Taxiunternehmen noch 412 E-Autos in seiner Flotte. Diese Anzahl konnte im Laufe dieses Jahres auf die besagten 610 erhöht werden, was einem Zuwachs von 48 Prozent in knapp einem Jahr entspricht.

Die über 600 E-Taxis verteilen sich auf insgesamt 16 verschiedene Automarken, zwei mehr als noch vor einem Jahr. Neu hinzugekommen sind Citroën und MG Motor. Nachdem letztes Jahr VW die Marke mit den meisten Elektro-Taxis bei Dantaxi war, gefolgt von Mercedes-Benz und Tesla, belegt jetzt Mercedes-Benz den ersten Platz, während Volkswagen und Tesla auf die Plätze zwei und drei zurückfielen. Auf den weiteren Plätzen folgen Hyundai, Skoda und Kia. Hersteller wie Citroën, MG Motor oder auch BMW fallen in der Statistik unter „Andere Marken“. Eine genaue Aufschlüsselung nach Modellen gibt es jedoch nicht.

Jan Britze, einer der Fahrer von Dantaxi, hat sich für einen Mercedes entschieden. Seiner Meinung nach legen Taxifahrer bei der Wahl ihres Gefährts Wert auf einen zuverlässigen Werkstattservice und setzen auf die Branchenkenntnis des Importeurs. Britze fuhr bereits vor zehn Jahren als einer der ersten in Dänemark ein Elektro-Taxi. Ebenfalls vor zehn Jahren wurde das erste elektrische Taxi Dänemarks an Dantaxi ausgeliefert.

Inzwischen ist die Flotte des dänischen Taxiunternehmens auf 610 Elektrofahrzeuge gewachsen. Bis zum rein elektrischen Fuhrpark dauert es allerdings noch etwas. Derzeit umfasst die Flotte insgesamt 1.900 Fahrzeuge, der E-Anteil liegt mit den 610 Exemplaren damit aktuell bei rund 32 Prozent.

Übrigens: Im Mai 2021 hatte Dantaxi gemeinsam mit E.ON in Kopenhagen einen großen Ladestandort für E-Taxis in Betrieb genommen, der pro Tag bis zu 400 E-Taxis mit Strom versorgen soll.

via.ritzau.dk