BYD und Zhongtong Bus bauen 360 Elektrobusse für Singapur

Wie die Verkehrsbehörde in einer Mitteilung publik macht, werden 240 der E-Busse von BYD kommen und weitere 120 von Zhongtong Bus via Partner Cycle & Carriage Automotive. Zum Zeitplan ist bekannt, dass die neuen Elektrobusse ab Dezember 2024 als Ersatz für Dieselbusse schrittweise im ÖPNV Singapurs eingesetzt werden sollen.

Ebenfalls ab Dezember 2024 will die Land Transport Authority sukzessive auch Ladeinfrastruktur in den Busdepots installieren lassen. Die Aufträge hierfür hat die Behörde an das Konsortium Busways/Shell Singapore und an Presico Engineering vergeben.

Die LTA hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 die gesamte Busflotte in Singapur zu elektrifizieren. 2030 sollen Elektrobusse die Hälfte der ÖPNV-Flotte ausmachen.

lta.gov.sg