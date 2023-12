Einfaches Laden: ABB und reev bündeln ihre Lösungen

Die reev-Zentrale gibt in einer Unternehmensmitteilung an, dass ABB E-mobility zum sogenannten „reev Certified Partner“ werde. Damit geht einher, dass die Wallboxen des schweizerischen Herstellers schneller und einfacher in Betrieb genommen und mit der reev-Abrechnungslösung genutzt werden können. „In Kombination mit der reev-Software verfügen die ABB Wallboxen nun also auch über Möglichkeiten wie Tarifmanagement, vollautomatisierte Abrechnung und Nutzergruppenverwaltung“, präzisiert das Unternehmen.

Zudem ist den Partnern zufolge der gesamte Prozess der Integration einer ABB Terra AC Wallbox in das reev-System beschleunigt und vereinfacht worden. Auch eine Integration der Lösung in das DC-Portfolio von ABB E-mobility sei im

nächsten Schritt geplant.

„Als führendes Technologieunternehmen steht ABB E-mobility nicht nur für leistungsfähige Ladestationen, sondern auch für Innovation und jahrelange Expertise. Die Partnerschaft zwischen ABB E-mobility und reev unterstreicht, wie innovative Technologien durch Softwarelösungen erweitert werden können“, äußert reev-COO Verena Graf.

„Mit der Lösung von reev erleichtern wir unseren Kunden die Abrechnung und können so die Nutzerfahrung weiter verbessern“, ergänzt Dominik Ebling, Leiter Produktmanagement und Geschäftsentwicklung bei ABB E-mobility in Deutschland. Intensive Produkttests und einfache Prozesse stellten sicher, dass man sowohl Endnutzern als auch Elektrofachkräften eine zuverlässige und nahtlose Lösung anbieten könne.

Auch mit Keba unterhält reev seit diesem Sommer eine ähnliche Partnerschaft.

reev.com (PDF)