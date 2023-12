Solaris baut zwölf E-Gelenkbusse für Warschau

Das neue Dutzend gesellt sich zu den bereits bestehenden 150 E-Busse von Solaris in der polnischen Hauptstadt. Die nun bestellten Urbino 18 Electric sollen einer Unternehmensmitteilung von Solaris zufolge zwischen Herbst 2024 und Ende 2025 in vier Etappen nach Warschau geliefert werden. Auftraggeber ist die ZTM, eingesetzt werden die 18-Meter-Busse jedoch von Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA), einem Unternehmen, das den öffentlichen Busverkehr in Warschau betreibt.

Zu den Niederflur-Fahrzeugen präzisiert Solaris, dass es sich um Exemplare mit 39 Sitzplätze handelt, die zusätzlich über zwei rollstuhl- und kinderwagenfreundliche Stellplätze verfügen. Die Aufladung der Busse soll in Warschau sowohl über Depot-Steckerladegeräte als auch über Stromabnehmer erfolgen. Die ersten Urbino 18 Electric, die für Herbst 2024 in Warschau erwartet werden, will MZA auf Linien einsetzen, „die durch die zentralen Bereiche der Stadt führen“.

Für Solaris ist es der erste Auftrag seitens der ZTM. Mit der MZA unterhält der Busbauer dagegen eine Partnerschaft, die bis 1997 zurückreicht. „Seitdem sind mehr als 1.300 Solaris-Busse auf den Straßen Warschaus unterwegs, darunter 150 Elektrobusse“, so Solaris. Der erste E-Bus erreichte die polnische Hauptstadt bereits 2015.

