Ford stutzt 2024 offenbar die Produktion seines E-Pickups

Bisher plante Ford, im kommenden Jahr im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn (im US-Bundesstaat Michigan) durchschnittlich rund 3.200 Exemplare des F-150 Lightning pro Woche herzustellen. Verschiedene Medien berichten nun unter Berufung auf eine eingeweihte Person, dass der US-Autohersteller aktuell nur noch mit der Hälfte dieser Marke plane. Eine Ford-Sprecherin erklärte am Montag eher allgemein, dass man „die Produktion weiterhin an die Kundennachfrage anpassen“ werde, ohne Details zu nennen.

Ford hatte Anfang August nach einer sechswöchigen Pause die Produktion seines F-150 Lightning im Rouge Electric Vehicle Center in Michigan wieder aufgenommen, Mitte Oktober aber wegen „verschiedenen Einschränkungen, darunter Problemen in der Lieferkette“ eine der drei Schichten in dem Werk gestrichen.

Ende Oktober kündigte Ford grundsätzlich an, einen Teil seiner geplanten milliardenschweren Investitionen in neue Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge und Batterien zu verschieben. Erste konkrete Folgen sind bereits bekannt: So wird Ford seine LFP-Batteriezellfabrik in den USA deutlich kleiner umsetzen als ursprünglich entworfen. Außerdem legen die US-Amerikaner die Pläne für ein mit LG Energy Solution und Koç in der Türkei geplantes Batteriewerk für E-Nutzfahrzeuge auf Eis. Auch eine geplante zweite Batteriefabrik auf einem neuen Campus in Kentucky ist von den Sparmaßnahmen betroffen.

Zum Hintergrund: Ford kündigte bei der Vorlage der Q3-Geschäftszahlen angesichts eines Milliarden-Verlustes bei der Elektrosparte Model e und der schwächeren Nachfrage an, mehrere geplante Investitionen nur schrittweise umsetzen. „Viele nordamerikanische Kunden, die am Kauf eines E-Fahrzeugs interessiert sind, sind nicht bereit, dafür einen Aufpreis gegenüber Benzin- oder Hybridfahrzeugen zu zahlen, was die Preise und die Rentabilität von E-Fahrzeugen stark drückt“, so der Hersteller vor einigen Wochen.

Der Bau von Blue Oval City – Fords neuem EV-Produktionscampus in Tennessee – wird zwar ohne Änderung fortgesetzt, andere Projekte – wie die oben genannten – werden aber vertagt oder auf Eis gelegt.

cnbc.com, bnnbloomberg.ca