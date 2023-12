Duvenbeck elektrifiziert Lkw-Verkehre am ZF-Standort Saarbrücken

Die fünf neuen E-Trucks aus der Flotte pendeln seit Ende November zwischen dem Werk 1 und dem 15 Kilometer entfernten Außenlager Werk 4/DVZ. Sie transportieren auf dem Hinweg Seriengetriebe und Baukomponenten für die weitere Auslieferung zu Kunden von ZF. Auf dem Rückweg Richtung Werk 1 ist hauptsächlich Leergut an Bord. Duvenbeck ersetzt mit dem Elektro-Quintett keine Diesel, sondern mit LNG angetriebene Zugmaschinen, die auf der Linie seit 2019 verkehrten. Das Unternehmen selbst spricht davon, „den Technologiekonzern ZF bei der Transformation zur E-Mobilität zu unterstützen“.

Die eingeflotteten FH Electric warten mit drei Elektromotoren und sechs Traktionsbatterien mit einer Gesamtkapazität von 540 kWh auf. Diese können mit einer DC-Ladeleistung von theoretisch 250 kW in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Zu der in Saarbrücken genutzten Ladevorrichtung macht Duvenbeck allerdings keine Angaben.

Das Werk Saarbrücken ist einer der größten Fertigungsstandorte von ZF. Dort produziert der Zulieferer Automatikgetriebe für Pkw. „Derzeit rüstet sich das Werk für die zukünftige Produktion von Antrieben für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge“, so Duvenbeck. Der Logistikspezialist ist im internen Werksverkehr von ZF seit vier Jahren für einen Teil der Just-in-Time-Produktionsversorgung verantwortlich.

„Im Rahmen unserer Initiative ‚On the Road to Vision Zero‘ – eine Welt, in der Fahrzeuge ohne Emissionen und ohne Unfälle unterwegs sind – hat sich ZF ambitionierte Ziele gesetzt. Somit passt das neue Quintett emissionsfreier Zugmaschinen perfekt in unsere Klimastrategie“, äußert Johannes Buchmann, Head of Freight Network and Purchasing Europe bei der ZF Group.

„Unsere jüngste Investition in emissionsfreie E-Lkw ist ein gutes Beispiel dafür, wie Industrie und Logistikpartner bei der unaufhaltsamen technologischen Transformation gemeinsam vorankommen“, ergänzt Bernd Reining, Head of Vehicle Fleet Manager bei Duvenbeck. „Und genau diese Botschaft werden wir auf den Planen unserer Fahrzeuge weit sichtbar zum Ausdruck bringen. Vision Zero ist ein Ziel, das wir mit unseren Kunden partnerschaftlich anstreben.“

Die Duvenbeck Unternehmensgruppe beschäftigt gut 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 33 Standorten in acht Ländern. Das 1932 gegründete Unternehmen bezeichnet sich selbst als Full-Service-Logistikdienstleister in den Bereichen Lead Logistics, Spedition, Kontraktlogistik. Duvenbeck verfügt über einen eigenen Fuhrpark von 1.500 Einheiten, „die vor allem für namhafte Kunden aus der Industrielogistik, unter anderem für die Automobil-, Konsumgüter-, Kunststoff- und landwirtschaftliche Fahrzeugindustrie, im Einsatz sind“, heißt es.

duvenbeck.de