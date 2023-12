Ampel lässt Umweltbonus auslaufen / Open enthüllt Combo und Zafira Electric

1 – Haushalts-Einigung: Ampel lässt Umweltbonus früher auslaufen

Die Bundesregierung will die Kaufprämie für Elektroautos früher als geplant auslaufen lassen. Das ist nach Aussage von Robert Habeck eines der Ergebnisse des Haushaltskompromisses der Regierung. Einen konkreten Zeitpunkt zum früheren Auslaufen des Umweltbonus nannte der Bundeswirtschaftsminister nicht. „Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, auslaufen lassen – früher beenden“, sagte der Wirtschaftsminister bei der Pressekonferenz.

2 – Zeekr übergibt ersten 001 in Europa an Kunden

Die chinesische Elektroauto-Marke Zeekr hat mit den Auslieferungen in Europa begonnen. Das erste Exemplare des Zeekr 001 wurde diese Woche in den Niederlanden an einen Kunden übergeben. Für dieses Jahr steht noch ein weiteres Land auf dem Plan, bevor dann Deutschland an der Reihe ist. Noch im Dezember sollen weitere Kunden in den Niederlanden und in Schweden ihre Fahrzeuge erhalten.

3 – Opel enthüllt überarbeiteten Combo Electric und Zafira Electric

Opel hat neue Versionen des Combo Electric und Zafira Electric präsentiert. Die Bestellbücher will Opel demnächst öffnen. Auch wenn Stellantis von einer Neuauflage spricht, handelt es sich im Kern um überarbeitete Versionen der bestehenden Modelle. Beim Combo aber mit einer entscheidenden Änderung: Der Hundefänger bekommt LFP-Batterien. Klar ist: Die beiden weiterentwickelten Opel-Vans sind Teil einer größeren Initiative, die der Stellantis-Konzern im Oktober vorgestellt hat.

4 – Nio Deutschland ändert Batterietausch-Preismodell

Nio ändert sein Preismodell für den Batterietausch in Deutschland: Ab April des kommenden Jahres bietet der chinesische Hersteller seinen Kunden nur noch zwei Akkutausch-Vorgänge pro Monat kostenfrei an. Ab dem dritten Wechsel fällt eine Gebühr von zehn Euro an. Zudem muss dann für den Strom bezahlt werden. Dabei geht es aber nicht um den gesamten Strom, der in der neuen Batterie gespeichert ist, sondern es soll die Differenz zwischen der Rest-Ladung in der entnommenen Batterie und dem tatsächlichen Ladestand der neu eingebauten Batterie berechnet werden.

5 – Hamburg sperrt ab 2025 neue Verbrenner-Taxis aus

Das im Februar angekündigte Aus für neue Verbrenner-Taxis in Hamburg ab dem 1. Januar 2025 ist jetzt beschlossene Sache. Es gilt aber erstmal nur für klassische Pkw-Taxis. Der Vorstoß, keine neuen Taxis mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, ist Teil des Klimaschutzstärkungsgesetzes, das vor einigen Tagen von der Hamburger Bürgerschaft beschlossen wurde.