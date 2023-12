Hersteller geben Umweltbonus als Rabatt / 150 AC-Ladepunkte in Frankfurt

1 – Erste Hersteller übernehmen staatlichen Anteil am Umweltbonus

Seit gestern können keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Erste Autohersteller haben ihrerseits jedoch eine Übernahme des staatlichen Anteils an der Kaufprämie für Privatkunden zugesagt. So garantiert Stellantis in Deutschland bis einschließlich 31. Dezember den vollen Umweltbonus für E-Autos, die nach den bisherigen BAFA-Richtlinien förderberechtigt sind.

2 – Frankfurt will 150 neue AC-Ladepunkte in Betrieb nehmen

In Frankfurt am Main wächst derweil die Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge: Noch im Dezember sollen in sechs Parkgaragen in der Innenstadt über 150 neue Ladepunkte in Betrieb gehen. Nach aktueller Planung ist für das erste Halbjahr 2024 die Inbetriebnahme von weiteren 130 Ladepunkten in fünf Parkhäusern geplant. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Frankfurt angekündigt, gemeinsam mit dem Parkhaus-Betreiber ABG und dem Energieversorger Mainova die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich auszubauen.

3 – BYD bringt den Song L in China auf die Straße

Der neue BYD Song L ist nun offiziell in China erhältlich. Das Elektro-SUV mit Fließheck soll es unter anderem mit dem Tesla Model Y aufnehmen. BYD bietet fünf Varianten des Elektro-SUV an – und zwar zu Preisen von umgerechnet 24.400 bis 32.000 Euro. Dabei gibt es allein drei Antriebsvarianten: Zwei Modelle verfügen über einen Motor mit 150 kW und eine Batterie mit knapp 72 Kilowattstunden Kapazität.

4 – Sirius Aviation kündigt Wasserstoff-Flugzeug an

Die Schweizer Firma Sirius Aviation will im Januar ein senkrecht startendes und landendes Geschäftsflugzeug mit Wasserstoff-elektrischem Antrieb vorstellen. Es soll eine Reichweite von bis zu 1.850 Kilometern haben. Hierfür arbeiten die Schweizer mit der BMW-Group-Tochter Designworks zusammen. Der bis zu 600 km/h schnelle Sirius Jet soll Platz für bis zu fünf Personen bieten und die Aerodynamik eines Jets mit der Flexibilität eines Senkrechtstarters verbinden.

5 – „Pole to Pole“-Expedition erreicht den Südpol

Das Abenteurer-Ehepaar Chris und Julie Ramsey hat seine „Pole to Pole“-Expedition in einem Elektroauto abgeschlossen. Der Startschuss für die Aktion fiel bereits im März. Nach mehr als 30.000 Kilometern erreichten die beiden jetzt mit einem Nissan Ariya e-4ORCE den Südpol. Ihr 10-monatiges und 30.000 km langes Abenteuer begann damals auf dem gefrorenen Eismeer am magnetischen Nordpol von 1823 und führte sie durch die unterschiedlichen Geländeformen und Bedingungen Nord-, Mittel- und Südamerikas, bevor sie vorsichtig den entlegensten Kontinent der Erde durchquerten.