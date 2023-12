Sirius Aviation kündigt Wasserstoff-betriebenes eVTOL an

Das 2021 gegründete Schweizer Unternehmen entwickelt den H2-Flieger namens Sirius Jet. Der 600 km/h schnelle Sirius Jet soll bis zu fünf Personen Platz bieten und die Aerodynamik eines Jets mit der Möglichkeit eines VTOLs verbinden, also senkrecht starten und landen können. Zudem soll das E-Flugzeug Höhen von bis zu 30.000 Fuß erreichen können. Das sind umgerechnet circa 9.144 Meter.

Im Januar 2024 will Sirius Aviation das wasserstoffelektrische Gebläse-Antriebssystem präsentieren. Laut der Schweizer handelt es sich bei dem Jet um das weltweit erste H2-betriebene eVTOL.

Neben BMW Designworks ist auch die Sauber Group an der Entwicklung beteiligt. Auch die Unternehmen Alfleth Engineering AG, Innovaud Switzerland, FOCA Switzerland, EH Group Engineering und Leonardo Aerospace Company sind mit an Bord.

VTOL-Flugzeuge stoßen in der Luftfahrtindustrie auf immer größeres Interesse. So will beispielsweise Lufthansa Berichten zufolge in die Technologie investieren und die US-amerikanische FAA arbeitet mit der Air Force zusammen, um die Technologie in den USA zu lizenzieren. Das Start-up Lilium macht währenddessen stetige Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung ihres eVTOL in Europa.

Quelle: Information per E-Mail, siriusjet.com