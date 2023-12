Frankfurt will 150 neue AC-Ladepunkte in Betrieb nehmen

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Frankfurt angekündigt, gemeinsam mit den Unternehmen ABG Frankfurt Holding und Mainova die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen zu wollen. Demnach sollten im Jahr 2023 rund 300 AC-Ladepunkte in Parkhäusern und Tiefgaragen bereitstehen. Diesem Ziel hängt man offensichtlich jedoch hinterher.

Immerhin sollen noch in diesem Monat insgesamt die ersten über 150 neuen Ladepunkte in Betrieb gehen, womit die erste Etappe des angekündigten Ausbaus abgeschlossen werden könnte. In einer Pressemitteilung nennt die Stadt Frankfurt auch die Standorte: So sollen neben dem Parkhaus Hauptwache mit 16 neuen Ladestationen weitere Ladestationen im Parkhaus Konstabler (40 Ladepunkte), der Tiefgarage Alte Oper (20 Ladepunkte), im Parkhaus Konrad-Adenauer-Straße (31 Ladepunkte), in der Tiefgarage Goetheplatz (30 Ladepunkte) sowie in der Tiefgarage Junghofstraße (16 Ladepunkte) zur Verfügung stehen.

Der Abschluss der zweiten Etappe von weiteren 130 Ladepunkten ist hingegen für das erste Halbjahr 2024 geplant. Dann sollen im Parkhaus Schiller Passage insgesamt 19 Ladepunkte, in der Tiefgarage Am Theater weitere 19 Ladepunkte, dem Parkhaus Am Gericht 34 Ladepunkte, dem Parkhaus Börse 30 Ladepunkte sowie in der Tiefgarage DomRömer 28 Ladepunkte in Betrieb sein.

Zusammen mit den bereits vorhandenen Ladestationen werden in den öffentlichen Parkgaragen der ABG in der Frankfurter Innenstadt im Jahr 2024 insgesamt mehr als 300 Lademöglichkeiten für Elektroautos zur Verfügung stehen. Die Stadt spricht bei den Wallboxen von Ladeleistungen von bis zu 11 bzw. bis zu 22 kW je Ladepunkt. „Die Abrechnung kann über eine spezielle Tank-App auf dem Smartphone, eine Ladekarte mit RFID-Chip oder eine Kreditkarte erfolgen“, so die Stadt.

Für den Aufbau der Ladeinfrastruktur zeichnet sich Mainova verantwortlich. Der Strom soll zu 100 Prozent „grün“ sein. Die ABG Frankfurt Holding, die mit ihrer zum Konzern gehörenden Parkhaus-Betriebsgesellschaft (PBG) einen großen Teil der Parkhäuser und Tiefgaragen in der Frankfurter Innenstadt betreibt, setzt dabei auf den Dächern ihrer Parkhäuser auf die Gewinnung von Solarstrom. Auf sechs Parkhäusern werden künftig im Mainova-Modell „PV Onsite PPA“ Photovoltaikanlagen installiert. Der so erzeugte Strom soll unter anderem zur Versorgung der Ladepunkte in den Parkhäusern und Tiefgaragen beitragen.

„ABG und Mainova leisten mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Installation von PV-Anlagen auf den Parkhausdächern einen wichtigen Beitrag für klimafreundliche EMobilität im Frankfurter Stadtgebiet. Damit tragen sie zur Attraktivität der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmenden und auch zum Gelingen der Mobilitätswende bei“, so der Oberbürgermeister Mike Josef, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der ABG und der Mainova ist, bei der Inbetriebnahme von neuen Ladepunkten im Parkhaus Hauptwache. Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG Frankfurt Holding, ergänzt: „Wir freuen uns, dass unseren Kundinnen und Kunden in den Frankfurter Parkgaragen schon bald an über 300 Ladestationen ihre Elektrofahrzeuge aufladen können.“ „Mainova gibt der Lade-Infrastruktur einen Extraschub. Das vorhandene Ladenetz in Frankfurt am Main und der Rhein-Main-Region soll in den kommenden Jahren weiter wachsen“, betont der Mainova-Vorstandsvorsitzende Constantin H. Alsheimer.

