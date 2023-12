Evum Motors sammelt weitere 20 Millionen Euro ein

Derzeit verfügt das Münchner Unternehmen über eine Produktionsstätte im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach. Über ein internationales Händler- und Servicenetzwerk vertreibt Evum Motors sein E-Fahrzeug aCar in elf europäischen Ländern. Nun sollen neue Mittel das weitere Wachstum finanzieren. Und: Evum will darüber hinaus „seinen Technologievorsprung weiter ausbauen“.

„Jolt Capital ist ein Referenzinvestor für europäische Technologieinvestitionen, und wir freuen uns, dass sie uns als führendes Unternehmen in unserem Bereich anerkannt haben. Diese bedeutende Investition gibt uns einen kräftigen Schub auf unserem Weg, ein europäischer Marktführer für Elektromobilität und Energieeffizienz zu werden“, teilt Martin Šoltés, Gründer und CEO von Evum Motors, mit. Eric Arnould, General Partner von Jolt Capital, ergänzt: „Unsere Investition spiegelt unser Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens wider, intelligente Energielösungen zu entwickeln und einen Beitrag zur Energiewende in den Bereichen Verkehr und Arbeit zu leisten.“

„Bereits bei unserem ersten Investment im Jahr 2020 waren wir von der Idee und der Innovationskraft von EVUM Motors überzeugt. Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen ist ein wesentliches Element einer umweltfreundlicheren Mobilitäts- und Automobilwirtschaft und wir freuen uns, Teil der nächsten Wachstumsphase von EVUM zu sein. Wir glauben fest an die Vision und das Potenzial von EVUM“, erläutert Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital. Auch Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister, meldet sich zu Wort: „Es ist genau diese Art von Unternehmen, die wir mit dem Wachstumsfonds Bayern unterstützen und auf ihrem Entwicklungskurs begleiten wollen.“

In diesem Zuge wird auch ein Beratungsgremium gegründet. Vincent Cobée, laut Evum Motors ein Veteran der Automobilindustrie, der in leitenden Positionen bei Stellantis und Renault-Nissan tätig war und als Vorsitzender des neu gegründeten Gremiums fungieren wird, äußert sich wie folgt dazu: „Es ist mir eine Ehre, Teil dieses revolutionären Unternehmens zu sein. Mit der Gründung des Gremiums macht EVUM den nächsten entscheidenden Schritt, um die Zukunft von Mobilität und Arbeit zu revolutionieren.“

Erst im Juli dieses Jahres teilte das Münchner Unternehmen mit, sich eine Betriebsmittelfinanzierung in Höhe von fünf Millionen Euro von der UniCredit Bank gesichert zu haben. Mit diesem Investment plant das Unternehmen, die eigene Produktion im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach weiter auszubauen.

Bereits vor etwas über einem Jahr hatte zudem die Europäische Zentralbank (EIB) 12,5 Millionen Euro in Form eines Venture Debts in das Unternehmen investiert – und die Bestandsinvestoren stockten ihr bisheriges Investment um weitere 7,5 Millionen Euro auf. Seinerzeit gab Evum an, mit den neuen Mitteln die weitere Professionalisierung und Skalierung des Geschäfts in den bereits bestehenden Märkten anzustreben und sich gleichzeitig in Richtung eines internationalen Automobilherstellers entwickeln zu wollen.

evum-motors.com