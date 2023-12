Köln öffnet Markt für Ladeinfrastruktur gegenüber privaten Anbietern

Vor rund einem Jahr beauftragte Köln seine eigenen Stadtwerke (SWK), weitere 1.000 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet zu errichten. Nun soll der Anbieterkreis erweitert werden. Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität, erläutert die Intention dahinter: „Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist für die Erreichung der Klimaneutralität Kölns bis 2035 von großer Bedeutung. Wir haben 2018 damit angefangen, mit den SWK im Sinne der Daseinsvorsorge flächendeckend E-Ladesäulen auch in den Außenbezirken aufzubauen. Mit der Marktöffnung geben wir einen zusätzlichen Impuls für einen beschleunigten Aufbau eines dichten Ladenetzes.“

Die Marktöffnung erfordere eine Anpassung der Beauftragung der SWK sowie des bisherigen Planungs- und Genehmigungsprozesses, heißt es. Die Richtlinie und alle weiteren Informationen zum Genehmigungsverfahren sollen ab 1. Februar 2024 auf der Website der Stadt Köln bereitstehen.

In der Vergangenheit war es beim Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur in Köln zu Verzögerungen gekommen. So fiel der Entschluss für die zweite Ausbaustufe mit den oben genannten 1.000 Ladepunkten erst mit Verzug.

Auch in der ersten Ausbauphase war es zu Problemen gekommen, weil sich zwischen der Konzeptplanung 2018 und der Umsetzung 2020/2021 die Gegebenheiten an den festgelegten Standorten teilweise geändert hatten – etwa weil die Stadt Köln Fahrradstraßen eingerichtet oder Gastronomen wegen der Corona-Pandemie mehr Platz für ihre Außengastronomie zugesagt hatte.

Bei den Stadtwerken Köln handelt es sich übrigens um eine Tochter der RheinEnergie. Diese bündelt ihr Geschäft mit Ladeinfrastruktur seit Anfang diesen Jahres vollständig bei ihrem Tochterunternehmen TankE GmbH.

