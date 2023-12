CaetanoBus wird Abnehmer von CATLs LFP-Akkus

Die Implementierung der CATL-Batterien soll nach Angaben von CaetanoBus in den kommenden Monaten beginnen. Zum Auftragsvolumen macht das Unternehmen keine Angaben, ebenso wenig zum Energiegehalt, den die Batterien haben werden. Klar ist, dass die Batterien ohne einzelne Module auskommen und die Zellen direkt in das Pack verbaut werden (sogenannter „Cell-to-Pack“-Ansatz).

CaetanoBus betont die außergewöhnlich lange Lebensdauer und die Robustheit gegenüber hohen Temperaturschwankungen der Batterien. Auf ihrer Basis könne man eine breite Palette an emissionsfreien Bussen entwickeln. CATL gibt an, durch den Deal seine Position in Übersee zu stärken.

„Die Zusammenarbeit zwischen CaetanoBus und CATL ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. Durch den Einsatz dieser leistungsstarken

Batterien in unseren Stadt- und Flughafenbussen werden wir unser Angebot verbessern und direkt auf die Nachfrage der Kunden nach nachhaltigen Transportlösungen reagieren, heißt es aus der CaetanoBus-Zentrale.

Der portugiesische Hersteller ist auch im Wasserstoff-Bereich stark aufgestellt und vermeldet regelmäßig Aufträge für seine H2-Busse. Er bezeichnet sich selbst als Pionier der H2-Antriebsintegration in Bussen. In Zusammenarbeit mit Temsa plant CaetanoBus zudem, 2024 einen Wasserstoff-elektrischen Reisebus auf den Markt zu bringen.

Quelle: Infos per E-Mail