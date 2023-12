BYD bestätigt Fabrik in Ungarn und kündigt neues Auto-Trio für Europa an

Zunächst nach Ungarn: Wie der Hersteller mit Sitz in Shenzhen jetzt offiziell mitteilt, wird er seine erste europäische Elektroauto-Fabrik im ungarischen Szeged im Süden des Landes in mehreren Etappen errichten und Tausende Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Man wolle sein Fachwissen über integrierte vertikale Lieferketten nutzen, um vor Ort „ein grünes Ökosystem zu schaffen“, heißt es. Nähere Details zur Fabrik will BYD in Kürze veröffentlichen.

Bereits Anfang November gab es das Gerücht, dass die erste E-Auto-Fabrik von BYD in Europa in Ungarn entstehen soll. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ schrieb seinerzeit unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens, dass die Entscheidung für Ungarn als Standort BYD-intern bereits gefallen sei.

Die Suche erfolgte schon eine ganze Weile, gehandelt wurden unter anderem auch Standorte in Frankreich, Spanien und Deutschland. BYD-Managerin Stella Li hatte im Dezember 2022 angekündigt, dass der chinesische Hersteller mindestens ein Pkw-Werk auf dem europäischen Kontinent plant, vielleicht auch zwei. Kurz darauf äußerte BYD, dass Großbritannien wegen des Brexit ausgeschlossen sei und der endgültige Standort noch 2023 festgelegt werden solle. So ist es nun auch gekommen. In Ungarn – konkret in der Stadt Komarom -baut BYD auch bereits Elektrobusse.

Parallel kündigt BYD an, innerhalb der kommenden zwölf Monate drei neue Modelle in Europa auf den Markt zu bringen. Bisher ist BYD mit 230 Filialen in 19 europäischen Ländern aktiv und bietet mit dem Han, Tang, Atto 3, Seal und Dolphin fünf Elektromodelle an. Ob es sich bei dem neuen Trio um reine Elektromodelle oder um Plug-in-Hybride handeln wird, präzisiert der Hersteller nicht.

Erst kürzlich enthüllte BYD den Sea Lion 07, der auf der Elektro-Plattform 3.0 aufbaut und Cell-to-Body-Batterietechnologie nutzt. Es handelt sich um das erste Modell einer neuen SUV-Serie innerhalb der Ocean-Reihe von BYD. Zur Ocean-Reihe gehören etwa der Kleinwagen Seagull, das Kompaktmodell Dolphin und die Mittelklasse-Limousine Seal. Mit dem Seal U gibt es auch bereits ein SUV-Modell in der Ocean-Reihe.

Die Sea-Lion-Modelle sollen jedoch als eigene SUV-Reihe etabliert werden – daher gibt es neben der Modellbezeichnung mit Meeres-Bezug erstmals auch eine Kennziffer. Denn weitere Modelle wie der Sea Lion 05 und Sea Lion 06 sind bereits geplant.

Neben der Ocean-Reihe bietet BYD noch die Dynasty-Reihe, bei der die Modelle nicht nach Meeresbewohnern, sondern nach chinesischen Dynastien benannt sind – also etwa die Modelle Han, Tang, Yuan, Song und Qin.

kommunikasjon.ntb.no