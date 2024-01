Lettland: Neue Elektrobusse gehen in Betrieb

Die vom ÖPNV-Betreiber Rigas Satiksme beim polnischen Hersteller Solaris bestellten E-Busse kommen auf den Linien 26, 33 und 57 sowie an Wochenenden auf den Linien 9, 20 und 26 zum Einsatz. Die Stromer sind bereits seit Ende des Jahres in Riga unterwegs, allerdings zu Testzwecken. Da es derzeit recht kalt in Lettland ist, wird zugleich der Einfluss der Heizung auf die Batterie erfasst, berichten lokale Medien.

Ende 2022 hatte Solaris den Zuschlag für die Lieferung von bis zu 52 Elektrobussen nach Riga erhalten. Schon damals wurde eine verbindliche Bestellung von 35 Exemplaren unterzeichnet. Es handelt sich um das Modell Urbino 12 Electric, das mit zwei Akkus mit je 140 kWh ausgestattet ist. Nach Abgaben von Solaris zur Zeit der Bestellung werden die Busse über eine Steckverbindung als auch über einen umgekehrten Stromabnehmer geladen.

Die E-Busse bieten Platz für mindestens 72 Fahrgäste sowie eine „verbaute Alkohol-Wegfahrsperre zur Überprüfung der Nüchternheit der Fahrer vor dem Start des Motors“. Die Fahrerkabine ist geschlossen und mit einem Sitz mit Sitzheizung ausgestattet.

Laut der Stadt Riga belaufen sich die Kosten für die E-Busse auf 19,18 Millionen Euro. Der Kohäsionsfonds der Europäischen Union bezuschusst das mit rund 16 Millionen Euro.

