Niederlande: Fast jeder dritte neue Pkw war 2023 ein Elektroauto

Nach den offiziellen Zahlen der RAI Association, des Händlerverbands BOVAG und der Unternehmensberatung RDC machten reine Elektroautos in den Niederlande vergangenes Jahr 30,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus. Hybride kamen auf einen Marktanteil von 37,1 Prozent, wobei nicht zwischen Plug-in- und Vollhybriden unterschieden wird. Reine Benziner lagen mit 30,4 Prozent auf demselben Level wie BEVs. Auf Diesel-Pkw entfielen 2023 nur noch 1,1 Prozent.

Gegenüber 2022 bedeutet der BEV-Anteil einen Anstieg um 7,5 Prozent. Im Vorjahr machten Elektroautos 23,5 Prozent der Neuverkäufe aus. Laut der RAI Association und BOVAG haben Subventionen und Steueranreize in den Niederlande einen großen Anteil an der wachsenden Bedeutung rein elektrischer Pkw. Nach aktuellem Stand sollen die Anreize 2025 auslaufen.

Der niederländische Gesamt-Pkw-Markt wuchs 2023 um 19 Prozent auf 369.791 Einheiten. Der Dezember fiel dabei mit 26.577 Neuzulassungen vergleichsweise schwach aus (-14 Prozent YoY). Laut den Initiatoren der Statistik ist der Zuwachs im Gesamtmarkt „größtenteils auf einen Nachholeffekt von aufgeschobenen Auslieferungen aus dem Jahr 2022 zurückzuführen“. Nach einer Aufholjagd in den ersten Monaten des Jahres habe sich der Markt gegen Ende des Jahres normalisiert.

Die meistzugelassene Marke war im Jahr 2023 in den Niederlanden Volkswagen. Das meistverkaufte Modell jedoch über alle Antriebsarten hinweg das Tesla Model Y. Ein genauer Blick in die 2023er Statistik offenbart, dass im Marken-Ranking Volkswagen (34.958 Zulassungen mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent) knapp vor Kia (33.504 Zulassungen, 9,1 Prozent) liegt. Mit etwas Abstand folgen Toyota (25.576 Zulassungen, 6,9 Prozent), BMW (20.529 Zulassungen, 5,6 Prozent) und Skoda (20.498 Zulassungen, 5,5 Prozent). Tesla taucht in den Top-5 also nicht auf.

Bei den meistzugelassenen Modellen führt das Tesla Model Y die Statistik mit 13.758 Zulassungen und einem Marktanteil von 3,7 Prozent an. Im Ranking folgen der Kia Picanto (10.530 Zulassungen, 2,8 Prozent), der Peugeot 208 (9.007 Zulassungen, 2,4 Prozent), der Volvo XC40 (8.323 Zulassungen, 2,3 Prozent) und der Kia Niro (7.412 Zulassungen, 2,0 Prozent). Bei einem Teil dieser Modelle handelt es sich um Fahrzeuge, die in unterschiedlichen Antriebsvarianten (darunter auch mit E-Motor) auf dem Markt angeboten werden.

Aber eine Rangfolge der am häufigsten zugelassenen Elektroauto-Modelle im Jahr 2023 liegt ebenfalls vor. Hinter dem Tesla Model Y mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent im Elektro-spezifischen Markt reihen sich der Volvo XC40 (6.342 Zulassungen, 5,6 Prozent), der Peugeot 208 (5.584 Zulassungen, 4,9 Prozent), das Tesla Model 3 (5.058 Zulassungen, 4,4 Prozent) und der Skoda Enyaq (4.715 Zulassungen, 4,1 Prozent) ein.

raivereniging.nl (auf Niederländisch)