Rivian kam 2023 auf gut 57.000 gebaute Stromer

Rivian fertigte im abgelaufenen Jahr in seinem Werk in Normal konkret 57.232 Stromer und lieferte 50.122 Exemplare aus. Damit erreichte das Elektroauto-Startup das jüngst nach oben angepasste Jahresziel von 54.000 Fahrzeugen locker. Zurzeit produziert das Elektroauto-Startup den R1T Pickup und den R1S SUV sowie auf einer separaten Linie den Electric Delivery Van (EDV) für Amazon. Wie viele Exemplare der einzelnen Baureihen Rivian 2023 gebaut hat, schlüsselt das Unternehmen nicht auf.

Sicher ist aber: Einen großen Beitrag zum Jahresergebnis leistete ein starkes Schlussquartal mit 17.541 produzierten E-Autos. Die Auslieferungen verlangsamten sich dagegen mit 13.972 zwischen Oktober und Dezember übergebenen E-Autos. Zum Vergleich: Im zweiten und dritten Quartal verbuchte Rivian noch 13.992 bzw. 16.304 hergestellte Einheiten und 12.640 bzw. 15.564 Auslieferungen. In Prozenten ausgedrückt belief sich die Steigerung vom dritten zum vierten Quartal auf 7,5 Prozent bei der Produktion. Die Auslieferungen nahmen dagegen um 11,4 Prozent ab.

Die kompletten Finanzergebnisse für das vierte Quartal wird Rivian am 21. Februar nach Börsenschluss vorstellen. Bekannt ist derweil bereits, dass Rivian im November 2023 von den zuständigen Behörden die finale Genehmigung für den Bau seines zweiten Werks erhalten hat. Die neue Fabrik in Georgia soll in einer ersten Ausbaustufe 200.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren können und noch 2024 in Betrieb gehen. Eine Erweiterung auf 400.000 Stromer jährlich soll bis 2030 abgeschlossen werden.

Klar ist: Der US-Elektroautobauer dürfte vermehrt auf Aufträge Dritter für seinen E-Transporter spekulieren. Denn vor einigen Tagen wurde publik, dass das Unternehmen die bisher bestehende Exklusivitätsklausel mit Amazon aufhebt. Über die Details schweigen beide Seiten. Amazon gibt aber an, dass die Öffnung ohnehin vorgesehen gewesen sei.

Die Exklusivitätsklausel geht auf das Jahr 2019 zurück, als Amazon mit Rivian die Abnahme von 100.000 Elektro-Transportern bis zum Jahr 2030 vereinbarte. Erste Exemplare der Stromer sind seit dem vergangenen Jahr für Amazon im Einsatz.

