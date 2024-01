Siemens flottet bis zu 1.000 neue Stromer ein

Über den Zeitplan für die Einführung der 1.000 VW ID.4 macht Volkswagen in seiner Ankündigung keine weiteren Angaben. Achim Schaible, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung Volkswagen Deutschland, sagt nur: „Das Flottenkundengeschäft ist für Volkswagen von großer Bedeutung. Daher freuen wir uns, dass wir die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Siemens auch im Zeitalter der Elektromobilität fortsetzen.“

Siemens will seine eigene Flotte bis 2030 komplett auf Elektrofahrzeuge umstellen. „Die Elektrifizierung unserer Flotte ist ein klares Commitment zur Erreichung unserer Klimaziele. Wir wollen damit aber auch Vorreiter in unserer Branche sein und ein klares Zeichen für ein nachhaltiges Flottenmanagement im Sinne unseres DEGREE Frameworks setzen“, sagt Stefan Kurz, Head of Global Fleet Management bei Siemens. Laut Kurz hat sich das Unternehmen für den Volkswagen Stromer entschieden, weil er „ein gutes Zusammenspiel aus Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Kofferraumvolumen und Preis bietet“.

Der ID.4 hat erst kürzlich ein Technologie-Update erhalten und wird mit dem APP550-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 210 kW und ein maximales Drehmoment von 545 Nm bietet. Dabei soll der Motor – nach wie vor ein Permanentmagnet-Synchronmotor – deutlich effizienter sein und damit eine bessere Reichweite ermöglichen, als die bisherige 150-kW-Version.

