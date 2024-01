Mini stellt den Konfigurator für seinen Mini Cooper E scharf

Der neue Mini Cooper E stammt künftig aus einer Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall – und fährt nur noch in elektrischer Antriebskonfiguration vor. Seine Weltpremiere feierte das Modell im Zuge der IAA Mobility Anfang September 2023. Den Konfigurator hat Mini zwar jetzt freigeschaltet, Kunden müssen sich aber noch bis Mai 2024 gedulden. Dann erfolgt der offizielle Marktstart der fünften – nun rein elektrischen – Generation des ikonischen Dreitürers.

Der Mini Cooper E leistet künftig 135 kW und verfügt über eine 40,7 kWh große Batterie (netto: 37 kWh ). Der Mini Cooper SE fährt hingegen mit 160 kW und einem 54,2-kWh-Akku (netto: 50 kWh) vor. Die im WLTP ermittelte Reichweite liegt bei ersterem Modell bei 305 Kilometern und im Fall des Cooper SE bei 402 Kilometern. Übrigens: Die Bezeichnung „Cooper“ steht künftig nicht mehr für eine bestimmte Motorisierung, sondern bezeichnet „alle Mini 3-Türer, 5-Türer sowie das Mini Cabrio“.

AC-seitig können beide Varianten des Mini Cooper mit 11 kW geladen werden. An einer DC-Ladesäule kann der kleine Akku mit 75 kW in der Spitze und der große mit bis zu 95 kW geladen werden. In beiden Fällen sollen sich so Ladezeiten von „knapp 30 Minuten“ von zehn auf 80 Prozent ergeben, so Mini. Die Fahrzeuge verfügen auch über eine Vorkonditionierung, die über die Zielführung aktiviert wird und die Batterie passend für geplante Schnelllade-Stopps temperiert.

Im nun freigeschalteten Konfigurator sind beide Motorisierungen aufrufbar. Zur Serienausstattung gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-Alufelgen, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und mehrere Fahrassistenten (u.a. Spurverlassungswarnung, Geschwindigkeitsbegrenzung, Parkassistent).

Die Basisversion für 32.900 Euro hat zwei Außenfarben zur Auswahl: Melting Silver und Midnight Black. Das typische zweifarbige Design ist erst ab der nächsthöheren Ausstattungsvariante Classic Trim verfügbar. Außerdem stehen fünf sogenannte „funktionale Pakete“ zur Verfügung, die je nach Umfang mit XS bis XL kategorisiert sind und zwischen 990 und 8.160 Euro Aufpreis kosten. Damit sind je nach Paketumfang etwa eine Sitzheizung, ein Panorama-Glasdach, ein Soundsystem oder eine Innenraumkamera bestellbar.

Bei der Optik bleibt der neue Cooper den klassischen Rundscheinwerfern vorne treu, der Kühlergrill erhält aber einige Kanten und wird zu einem „markanten oktagonalen Grill“, der gemeinsam mit den Scheinwerfern die Frontpartie prägt. Beim Design der Heckleuchten weicht die neue Cooper-Generation vom bisherigen marken-Design ab. Grundsätzlich gibt es vier unterschiedliche Trims – Essential, Classic, Favoured und John Cooper Works (JCW).

Im Innenraum gibt es das Mini-typische Rundinstrument mit 240 Millimetern Durchmesser und neu ein zentrales OLED-Display. Eine neu gestaltete Toggle-Leiste mit fünf Schaltern soll sämtliche Fahrfunktionen umfassen. Da die neue Mini-Generation in Kooperation mit Great Wall nur noch elektrisch angeboten wird, entfällt auch der Bedarf für einen klassischen Schalthebel. Der so frei gewordene Platz wird als zusätzlicher Stauraum genutzt, unter anderem für eine Wireless-Charging-Ablage.

insideevs.de, configure.mini.de, mini.de (PDF)