EuroGroup baut E-Komponentenwerk in Mexiko aus

Zu den Kunden des Unternehmens zählen laut Reuters unter anderem Volkswagen, Renault, Ford, GM und ein „nicht namentlich genannter großer Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Sitz in den USA“. EuroGroup Laminations verfügt über sieben Werke in Italien sowie über Produktionsstätten in Mexiko, Tunesien, China und den USA.

Die neue Investition in Mexiko soll dem Unternehmen laut CEO Marco Arduini helfen, seine Produktionskapazität für den schnell wachsenden nordamerikanischen Elektrofahrzeugmarkt zu steigern, wo es bereits Aufträge im Wert von 3,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2024 bis 2028 sichern konnte. Der Gesamtauftragsbestand von EuroGroup Laminations im Automobilbereich belief sich im Oktober letzten Jahres auf einen Rekordwert von 6,4 Milliarden Euro.

Das Unternehmen hat erstmals im Jahr 2016 in Produktionsanlagen für E-Auto-Komponenten investiert und ist seitdem mit der Elektromobilität gewachsen. Der betreffende Standort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro umfasst derzeit schon 21.000 Quadratmeter und wird nun für die Produktion der eMobility-Komponenten um etwa 10.000 Quadratmeter erweitert.

„Wir sind stolz darauf, das neue mexikanische Werk in Querétaro einzuweihen und damit unsere Produktionskapazitäten für den nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge zu stärken, um ein schnelles Wachstum zu erreichen und Aufträge Aufträge im Wert von über 3,5 Milliarden Euro auszuführen, die wir zwischen 2024 und 2028 auszuliefern“, sagt CEO Marco Arduini. „Wir arbeiten auf der Grundlage eines Wachstumsplans, der es uns ermöglicht, die Produktion zu steigern, indem wir die Fertigungszeiten verkürzen. Außerdem investieren wir weiterhin in neue Prozesse und Spitzentechnologien, um einzigartige Lösungen und die höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten.“

