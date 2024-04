Premium Elektroautos für Deutschland / E-Limousinen von Mazda und Jiyue

1 – Mazda präsentiert E-Limousine für China

Mazda hat auf der Automesse in Peking eine Elektro-Limousine vorgestellt. Der Mazda EZ-6 wurde zusammen mit dem chinesischen Partner Changan entwickelt und zielt entsprechend nur auf den chinesischen Markt ab. Der EZ-6 soll auf die bisherige Verbrenner-Limousine Mazda6 folgen. Die Limousine soll sowohl als reines Elektroauto mit rund 600 Kilometer Reichweite angeboten werden als auch als Plug-in-Hybrid. Technische Daten gibt es zu beiden Versionen noch nicht. Ein Medienbericht legt aber nahe, dass der Plug-in-Hybrid eher als Range Extender ausgelegt werden soll und der Verbrenner-Teil des Antriebs ausschließlich zur Stromerzeugung an Bord dient.

2 – Jiyue präsentiert sportliche E-Limousine

Die junge Automarke Jiyue von Geely und Baidu zeigt ihr zweites Modell nach dem E-SUV Jiyue 01. Es trägt den Modellnamen Jiyue 07 und ist eine sportliche E-Limousine. Auf den Markt kommen soll der Jiyue 07 in China noch in diesem Jahr. Bei der Präsentation auf der Automesse in Peking handelte es sich aber um eine reine Vorstellung des Karosserie-Designs: Daten zum Antrieb wurden noch nicht bekannt gegeben. In der nur auf Chinesisch veröffentlichten Pressemitteilung sind keine Angaben dazu zu finden und auch chinesische eMobility-Medien scheinen auf der Messe keine weiteren Details erfahren zu haben.

3 – Hongqi will mit Elektroautos nach Deutschland

Die zum chinesischen Staatskonzern FAW gehörende Marke Hongqi hat auf der Automesse in Peking mehrere gefällige Elektroautos präsentiert. Diese sollen in wenigen Jahren in viele Weltmärkte exportiert werden. Auch nach Deutschland. Hongqi will im Premium-Segment vor allem Audi, BMW und Mercedes die Kunden abspenstig machen. Um zu verdeutlichen, dass man es ernst meint, wurden eigens Journalisten aus dem europäischen und arabischen Raum nach Peking eingeladen, so auch wir von electrive. Bei Hongqi handelt es sich um die Premiummarke der chinesischen FAW-Gruppe aus Changchun, die unter anderem Fahrzeuge für chinesische Staatsvertreter baut.

4 – Hertz will 10.000 E-Autos mehr loswerden

Der Autovermieter Hertz wird in diesem Jahr noch mehr Elektroautos ausmustern als gedacht. Wie Hertz in einer Mitteilung zu seinen Quartalszahlen schreibt, sollen 2024 insgesamt 30.000 E-Autos verkauft werden – und damit 10.000 mehr als im Januar angekündigt. Das entspräche der Hälfte aller von Hertz zum Jahresanfang betriebenen 60.000 Elektroautos. Einen Teil der Verkaufserlöse will Hertz in neue Autos mit Verbrennungsmotor investieren. Hertz hatte bereits im Oktober angekündigt, den Ausbau seiner Elektro-Flotte nicht so schnell voranzutreiben wie bisher geplant. So hätten etwa die wiederholten Preissenkungen von Tesla den Wiederverkaufswert der E-Autos gesenkt.

5 – Milence plant Ladepark zwischen Malmö und Stockholm

Milence, das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group für die Aufladung von Elektro-Lastwagen, hat seinen zweiten Ladestandort in Schweden angekündigt. Dieser liegt auf der wichtigen Route zwischen Malmö und Stockholm. Die neue Ladestation wird auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Ödeshög errichtet, einem Standort an der stark befahrenen Autobahn E4. Die Entfernung beträgt 260 Kilometer nach Stockholm und 350 Kilometer nach Malmö. Der Lade-Hub liegt dabei unter anderem in der Nähe eines im Bau befindlichen Logistikzentrums. Die Eröffnung ist für September geplant. Zunächst soll es acht CCS-Ladepunkte geben, die 400 kW Leistung liefern.