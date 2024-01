Volvo erweitert EX90-Angebot um neue Basis-Ausstattung

Den Vortrieb übernimmt dabei ein 205 kW starker Motor an der Hinterachse, mit dem WLTP-Reichweiten von bis zu 580 Kilometer möglich sind. Der Hecktriebler wird mit einer 104 kWh großen Batterie ausgeliefert, bei den Allrad-Modellen sind es bekanntlich 111 kWh. Die genauen technischen Daten finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Artikels.

Auch die Basisausstattung „Core“ bietet eine 360-Grad-Kamera, fünf Radarsensoren, acht Kameras, 16 Ultraschallsensoren und eine Lidar-Einheit auf dem Dach. Das Lidar kann bis zu 250 Meter vorausblicken und laut Volvo so selbst kleinste Objekte unter widrigen Bedingungen entdecken. Zudem gibt es einen 14,5 Zoll großen Touchscreen mit Android Automotive.

EX90 Single Motor RWD EX90 Twin Motor AWD EX90 Twin Performance AWD Core (5-Sitzer) 83.700 Euro – – Core (6-/7-Sitzer) 86.000 Euro 91.700 Euro 96.800 Euro Plus (6-/7-Sitzer) 90.500 Euro 96.200 Euro 101.300 Euro Ultra (6-/7-Sitzer) – 102.300 Euro 107.400 Euro

Die neue Basisausstattung ist alternativ auch in den Varianten mit sechs oder sieben Sitzen erhältlich und kann auch mit dem 300 kW starken Allradantrieb kombiniert werden. Der Allradler (und auch das 380 kW starke Performance-Modell) sind aber nicht nur mit dem größeren Akku für bis zu 600 WLTP-Kilometer, sondern auch immer mit der dritten Sitzreihe ausgestattet. Den Fünfsitzer gibt es nur mit dem Heckantrieb.

Über der „Core“-Ausstattung ist die mittlere Linie „Plus“ angesiedelt. Diese ist in Deutschland ab 90.500 Euro erhältlich und bietet unter anderem eine Ambientebeleuchtung mit 72 SunLike-LED, das Bose Premium Sound Audiosystem mit 940 Watt, 14 Lautsprechern, 17 Kanälen, Subwoofer und Soundoptimierung, ein erweitertes Luftreinigungssystem, ein Head-up-Display sowie ein lederfreies Sportlenkrad. Die Top-Ausstattung „Ultra“ (ab 102.300 Euro) ist nur mit Allrad erhältlich. Sie bietet etwa besondere Sitze, 21-Zoll-Felgen und die hochauflösenden Pixel-LED-Scheinwerfer im „Thors Hammer“-Design.

Den EX90 hatte Volvo bereits im November 2022 vorgestellt, ursprünglich sollten die ersten Fahrzeuge 2023 ausgeliefert werden. Im Mai 2023 gab das Unternehmen aber bekannt, dass der Produktionsstart des EX90 auf das erste Halbjahr 2024 verlegt wurde, da man „zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und -tests“ benötige.

EX90 Single Motor RWD EX90 Twin Motor AWD EX90 Twin Performance AWD Leistung 205 kW 300 kW 380 kW Drehmoment 490 Nm 770 Nm 910 Nm Batterie (brutto) 104 kWh 111 kWh 111 kWh WLTP-Reichweite 580 km 585 km 580 km Beschleunigung 0-100 km/h 8,4 s 5,9 s 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 180 km/h Leergewicht 2.590 kg 2.796 kg 2.796 kg zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg 3.300 kg 3.300 kg Anhängelast 1.200 kg 2.200 kg 2.200 kg Dachlast 100 kg 100 kg 100 kg

