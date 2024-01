Pfalzwerke errichten 500 Ladepunkte an XXXLutz-Möbelhäusern

Hierzulande betreibt die Gruppe 57 XXXLutz-Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte. Welche acht Standorte davon zuerst mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden, geben beide Unternehmen derzeit noch nicht bekannt. Auch zu den restlichen Standorten gibt es noch keine Auskunft.

Bekannt ist hingegen, dass die acht Standorte je über sieben Ladesäulen bieten sollen, die Ladeleistungen von bis zu 400 kW bereitstellen können. „Die baulichen und genehmigungsrechtlichen Planungen für die ersten Installationen von E-Ladesäulen bei XXXLutz sind bereits weit fortgeschritten“, heißt es in beiden Mitteilungen.

Zusätzlich seien auch AC-Ladepunkte geplant, wie Andreas Memmer, Projektleiter E-Mobilität bei den Pfalzwerken, auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilt. Errichtet und betrieben werden die Ladestationen vom Energieversorger. Während andere Ladeinfrastruktur-Betreiber oft an Baumärkten oder auch Einkaufszentren auf reine HPC-Ladepunkte setzen, ist es bei den Pfalzwerken oft ein Mix aus High Power Chargern und AC-Lademöglichkeiten.

„Die meisten E-Mobilisten möchten ihr Fahrzeug direkt am Aufenthaltsort laden – also während sie einkaufen, Erledigungen machen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Daher investieren wir in Elektromobilität, die sich leicht in den Tagesablauf integrieren lässt, und kooperieren für unsere Ladeparks zielgerichtet mit Handels- und Logistikunternehmen sowie mit der Immobilienwirtschaft, Städten und Gemeinden. Wir freuen uns sehr, mit XXXLutz einen weiteren Partner gefunden zu haben, für den Klimaschutz und Kundenerlebnis genauso wichtig sind wie für uns“, so Paul Anfang, Vorstandsmitglied bei den Pfalzwerken. Alois Kobler, CEO bei XXXLutz Deutschland, ergänzt: „Für unsere Kunden bedeutet diese Partnerschaft ein nochmaliges Plus rund um den Einkauf, wenn sie sich parallel zum Besuch eines unserer Möbelhäuser direkt vor der Türe ihr Auto mit neuester Technik und kurzer Zeit aufladen können.“

Mit XXXLutz hat der Energieversorger somit einen weiteren Standortpartner vermelden können. Erst im Oktober letzten Jahres teilten die Pfalzwerke mit, die Ladeinfrastruktur-Kooperation mit Hornbach weiter auszubauen. Im Zuge der Verlängerung der Partnerschaft sollen nicht nur neue Hornbach-Filialen Schnelllader erhalten, sondern auch existierende Standorte ausgeweitet werden – und das nicht nur bei der Anzahl der Ladepunkte.

