Neue Generation des Dacia Spring vor der Enthüllung

Dass es eine Neuauflage des 3,73 Meter langen Viersitzers geben wird, kündigt die Renault Group in ihrer Mitteilung zu den Absatzzahlen 2023 an. Darin heißt es, dass der neue Dacia Spring optisch gänzlich überholt wird. Die Bestellbücher für den Nachfolger sollen im März geöffnet werden und die Auslieferungen im Sommer beginnen. So viel von offizieller Seite.

Möglicherweise bleibt es aber nicht bei der geänderten Optik. Laut einem Bericht des Portals InsideEVs soll die Neuauflage des Dacia Spring auch technisch komplett neu sein. In dem Bericht wird spekuliert, dass das bisher auf einer Mischplattform aufbauende Modell eventuell auf eine reine E-Plattform gestellt wird, wobei es sich dabei um eine abgespeckte Ausführung der Technik des elektrischen Renault 5 handeln könnte. Dieser wird ebenso wie der neue Dacia Spring Ende Februar auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt. „Sinn ergäbe dies auch deswegen, weil Renault-CEO Luca di Meo im vergangenen Jahr recht überraschend einen elektrischen Twingo für 2025/26 zeigte, der bei rund 20.000 Euro beginnen soll. Zudem muss man auf den Citroën e-C3 reagieren, der bei 23.300 Euro startet und langfristig auch für 19.990 Euro angeboten werden soll“, schreibt InsideEVs.

Vom aktuellen Spring hat Dacia im abgelaufenen Jahr 61.803 Einheiten verkauft und damit 26,4 Prozent mehr als 2022. Im europäischen Privatmarkt ist er laut Hersteller das drittmeistverkaufte Elektromodell. In Deutschland soll der Absatz mit einem Rabatt in Höhe von 10.000 Euro weiter angekurbelt werden. Damit ist das Modell im Rahmen einer bis Ende März befristeten Aktion bereits ab 12.750 Euro erhältlich.

Dacia gibt an, dass der Spring in Deutschland seit seinem Debüt im Herbst 2021 mehr als 30.000 Mal verkauft worden sei. Das stärkste Verkaufsjahr war 2022 mit 14.369 Einheiten, auch aufgrund des damals höheren Umweltbonus von bis zu 9.570 Euro. 2023 wurden noch 12.406 Spring in Deutschland verkauft.

Das Fahrzeug wartet mit einer 26,8 kWh großen Batterie und einer WLTP-Reichweite von 230 Kilometern auf. Im WLTP City sind bis zu 305 Kilometer möglich. Neben dem niedrigen Anschaffungspreis sollen auch Wartungsintervalle von 30.000 Kilometern die Kosten für die Kunden senken. Dacia gewährt eine Batteriegarantie von acht Jahren oder 120.000 Kilometern bei garantierter Mindestladekapazität von 75 Prozent.

presse.renault.de, insideevs.de