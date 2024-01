BYD will E-Autos in Indonesien fertigen

Der chinesische Hersteller startet dort mit den drei Elektromodellen Dolphin, Seal und Atto 3 – also den 800-Volt-Baureihen auf Basis der e-platform 3.0. Die größeren Modelle Han und Tang EV, die etwa auch in Europa angeboten werden, sollen vorerst nicht nach Indonesien exportiert werden.

Künftig soll der Export nach Indonesien ohnehin durch eine lokale Fertigung ersetzt werden. Laut Airlangga Hartarto soll die BYD-Fabrik in Indonesien auf eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt werden und der Bau noch in diesem Jahr beginnen. Ein genauer Standort wird aber noch nicht genannt.

BYD werde rund 1,3 Milliarden US-Dollar in das Werk investieren. Nach Thailand, Usbekistan, Brasilien und Ungarn wird dies die fünfte E-Auto-Fabrik von BYD außerhalb Chinas. Eagle Zhao, Präsident von BYD in Indonesien, sagte, das Unternehmen strebe in Indonesien die gleiche marktführende Position an, die es weltweit erreicht habe. „Natürlich sollten wir in Indonesien auch solch ein sehr aggressives Ziel haben“, sagte er laut Reuters gegenüber Reportern.

Wie die Nachrichtenagentur weiter schreibt, gehörten im vergangenen Jahr der Elektro-Kleinstwagen Wuling Air EV und auch das Mittelklasse-Crossover Hyundai Ioniq 5 zu den meistverkauften E-Autos in Indonesien.

Das südostasiatische Land verfügt über große Rohstoffvorkommen, vor allem bei Nickel. Daher versucht die indonesische Regierung seit Jahren, nicht nur den Rohstoffabbau, sondern auch die weiterverarbeitende Industrie bis hin zur Produktion von Elektroautos in das Land zu holen. Autobauer haben bereits in diverse Batteriematerial-Projekte in Indonesien investiert. Hyundai und Toyota verfügen bereits über Fahrzeugwerke bzw. haben diese angekündigt. Tesla wird bereits lange nachgesagt, ebenfalls an einem Werk in Indonesien Interesse zu haben.

Im Falle von BYD interessant: Die Chinesen setzen bei allen Fahrzeugen auf ihre hauseigene LFP-Batterietechnologie. Und diese zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass etwa kein Nickel benötigt wird – also jenes Material, das im Zentrum der indonesischen eMobility-Bemühungen steht.

