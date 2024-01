Schweizer Post stellt auch in Genf rein elektrisch zu

In Bern und Zürich erfolgt die Zustellung bereits seit Februar 2023 rein elektrisch. Vor gut einem Jahr lag die Flottengröße dort bei insgesamt 568 Stromern. Mit Genf wurde nun in einer dritten Schweizer Stadt die Zustellflotte vollständig elektrifiziert.

„Nachdem in Bern und Zürich seit Februar 2023 die Zustellung mit Elektrofahrzeugen erfolgt, profitiert nun auch Genf als dritte große Schweizer Stadt und als erste in der Westschweiz zu 100 Prozent von der Brief- und Paketzustellung mit Elektro-Dreiradrollern und Elektrofahrzeugen“, so Philippe Juillard, Leiter Distributionszone Genfersee. Insgesamt besteht die Flotte in der Stadt Genf aus 85 E-Transportern und 120 Dreirad-Elektrorollern. Eine Aufteilung für den Kanton gibt es jedoch nicht.

Ganz ohne Herausforderungen geht die Umstellungen der Flotte aber nicht vonstatten: Für die Schweizer Post ist die Zustellung mit Elektrofahrzeugen „mit vielen Herausforderungen verbunden, die teilweise gelöst, aber auch immer noch zu lösen sind“. Einerseits sei die Strecke, die die Fahrzeuge zurücklegen können, heute aufgrund der technologischen Entwicklung begrenzt. „In Genf bereitet uns dies kaum Sorgen, da die Distanzen dank der zentralen Lage der Zustellstelle Montbrillant kurz sind“, erklärt Juillard.

Als Knackpunkt könne sich die Ladeinfrastruktur erweisen. „In diesem Fall mussten die elektrischen Anlagen des Zentrums dem neuen Bedarf angepasst werden, um den Betrieb der 45 Ladestationen zu gewährleisten“, ergänzt der Leiter der Distributionszone. Aktuell sind schweizweit von den rund 455 Zustellstellen der Post etwa 142 komplett mit Ladestationen ausgestattet. Der Strom für die Postzustellung wird zu 100 Prozent mit erneuerbaren und „naturemade star“-zertifizierten Energien erzeugt.

Die Herausforderungen halten die Schweizer Post jedoch nicht davon ab, die Elektrifizierung der Zustellung weiter zu elektrifizieren. Immerhin sieht sich die Post auch als „Vorbild“. „Das Programm zur Umstellung der Zustellflotte der Post ist anspruchsvoll. Als bundeseigenes Unternehmen und aufgrund ihrer Position auf diesem offenen Markt will die Post eine Vorbildfunktion einnehmen“, heißt es in einer Mitteilung.

Derzeit umfasst die Flotte der Schweizer Post über 7.000 Elektrofahrzeuge, die an allen Standorten im Einsatz sind. Damit verfügt die Post laut eigener Aussage über die größte Elektrofahrzeugflotte der Schweiz.

Seit 2017 werden die rund 6.080 dreirädrigen Elektroroller vollelektrisch angetrieben. Für die Zustellung von Paketen und auch Briefen stehen ebenfalls etwa 640 vierrädrige Elektrofahrzeuge im Einsatz. Zusätzlich werden bei der Post rund 600 Elektrofahrzeuge in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die nicht für die Zustellung, sondern beispielsweise von Technikerinnen und Technikern oder als Zugfahrzeuge oder Gabelstapler verwendet werden. Hinzu kommen bis spätestens 2030 an die 4.000 weitere Zustellfahrzeuge in der ganzen Schweiz. Ab 2030 soll die gesamte Zustellflotte der Post in der Schweiz elektrisch fahren.

post.ch