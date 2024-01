Monta sammelt in neuer Finanzierungsrunde 80 Millionen Euro ein

Energize Capital führt die Finanzierungsrunde gemeinsam mit GreenPoint Partners und Dänemarks staatlichem Export- und Investitionsfonds an. Ebenfalls beteiligt sind die bestehenden Investoren Headline, byFounders, AENU und Creandum sowie der neue Investor Quantum Light.

„Monta will die Mobilitätswende beschleunigen und vorantreiben, indem das Unternehmen eine integrierte Softwarelösung für Hardware-Hersteller, Betreiber, Unternehmen und E-Fahrer*innen bereitstellt“, so die Dänen in einer aktuellen Mitteilung. Monta versteht sich selbst als zentralen Hub „für eine effiziente Bereitstellung, Nutzung und Verwaltung von Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Betreiber“.

Doch die Plattform soll auch Hardware-Hersteller bei der Optimierung ihrer Produkte unterstützen, indem sie Benchmarking von Ladestationen ermöglicht, Einblicke in die Nutzung und Leistung bietet und die Dauer von der Fehlersuche bis hin zur Wartung verkürzen kann. Darüber hinaus können Nutzer über Monta an mehr als 600.000 Ladepunkten in Europa laden.

Was den Umsatz angeht, so konnte Monta im vergangenen Jahr „den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR)“ um 600 Prozent steigern. Näher gehen die Dänen nicht auf den Umsatz ein. Dank der Eröffnung von Niederlassungen in Paris und Barcelona auch in zwei neuen Märkten (Frankreich und Spanien) starten. Dieses Wachstum wurde mitunter durch die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern erzielt, darunter Siemens, EGG, Rolec und Uno-X, die auf die Monta-Plattform setzen. Sie können damit ihre Flotten sowie ihre Ladestationen zuhause und am Arbeitsplatz verwalten und das Roaming-Netz nutzen, heißt es.

Und was den deutschsprachigen Raum betrifft, rechne man bei Monta für dieses Jahr mit einer Steigerung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) um 156 Prozent. Die Anzahl der mit der Monta-Software betriebenen Ladepunkte soll sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2024 um 155 Prozent erhöhen.

Monta will das eingesammelte Kapital nun nutzen, um verstärkt in Produktforschung und -entwicklung zu investieren sowie das Netzwerk an Partnern in allen Märkten weiter ausbauen. Auch die Anzahl der Mitarbeiter soll wie erwähnt verdoppelt werden. Bereits im vergangenen Jahr gelang es den Dänen, die Anzahl ihrer Mitarbeiter nahezu zu verdoppeln.

monta.com