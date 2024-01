Neta steigert Produktionskapazitäten durch Werksbau in Malaysia

Neta hat ambitionierte Pläne. Laut jüngsten Angaben will die Marke mit ihren E-Autos – zu denen neben rein elektrischen Modellen auch Hybridfahrzeuge mit Range-Extender (EREVs) gehören – bereits 2024 „in mehr als 50 Ländern und Gebieten Fuß fassen“ und einen Export-Absatz von 100.000 Fahrzeugen erreichen. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Neta auch die Skateboard-Plattform von Anteilseigner CATL nutzen wird – ob das nur in China oder in allen Märkten der Fall sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Zur Steigerung der Produktionskapazitäten hat Neta nun in Malaysia mit der Errichtung eines neuen Werks begonnen. Die Produktionsstätte im Bundesstaat Negeri Sembilan soll 2025 in Betrieb gehen. Angaben zur Kapazität gibt es bislang nicht. Ende 2023 hatte Neta bereits mit der E-Auto-Produktion in Thailand begonnen. Ein weiteres Werk außerhalb China baut Neta aktuell in Indonesien. Hier soll die Produktion im zweiten Quartal 2024 eingeläutet werden.

Neta hat 2023 nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Elektroautos außerhalb Chinas verkauft, 567 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Modell 2024 nicht nur seine internationale Expansion vorantreiben, sondern auch mindestens vier globale Modelle auf den Markt bringen.



cnevpost.com