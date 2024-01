Great Wall baut E-Autos auch in Thailand

Beim GWM Ora 3 handelt es sich um jenes Modell, das bis vor kurzem noch (je nach Markt) als Ora Good Cat oder Ora Funky Cat vertrieben wurde. Ende November hatte Great Wall seine Marken Ora (für BEV) und Wey (für Plug-in-Hybride) zu Produktnamen degradiert, als Marke tritt seitdem wieder Great Wall bzw. das Kürzel GWM auf.

Das auch in Europa angebotene Modell Ora 03 wird also künftig auch in Thailand gebaut. Für Great Wall ist das keine riskante Investitionsentscheidung, denn das Fahrzeug wurde (noch unter altem Namen) bereits im Oktober 2021 auf den thailändischen Markt gebracht. Seitdem haben die Chinesen dort über 10.000 Exemplare abgesetzt – die Nachfrage ist also vorhanden.

Und auch in der Lieferkette sind die Risiken bei der Thailand-Produktion gering, denn etwa die wichtigen Akkus kommen quasi aus dem eigenen Haus: Der aus dem Autobauer Great Wall hervorgegangene Batteriehersteller SVOLT hatte im Dezember die Produktion von Batteriepacks in Thailand aufgenommen. SVOLT soll den Bedarf an 60.000 Batteriepacks decken, so der Hersteller.

Bild: Great Wall Motor Bild: Great Wall Motor

Great Wall selbst misst dem Produktionsstart übrigens ein historisches Ausmaß bei: Es sei das erste Mal, dass ein chinesischer OEM ein Elektrofahrzeug außerhalb Chinas in Massenproduktion herstelle – „ein monumentaler Durchbruch sowohl für die chinesische Automobilindustrie als auch für die globale Automobillandschaft“, heißt es in der Mitteilung.

Damit diese Aussage zutrifft, kommt es vermutlich auf die genaue Definition eines „chinesischen OEM“ an. Denn wie berichtet baut SAIC den MG4 seit November 2023 in Thailand. Allerdings handelt es sich um eine Autofabrik von SAIC-CP, einem Joint Venture von SAIC Motor mit der Charoen Pokphand Group. Somit könnte man den MG4 aus diesem Werk als Auto eines thailändischen Unternehmens sehen.

Thailand konnte zuletzt zahlreiche Investitionen aus dem eMobility-Bereich anziehen, allerdings vorrangig von chinesischen Firmen. Neta hatte im Dezember die Produktion gestartet, GAC Aion plant ein E-Auto-Werk in dem Land. Auch Changan will dort eine „große Fabrik für E-Autos“ errichten. Ähnlich sieht es in der Batterie-Industrie aus: SVOLT verfügt über die genannte Batterie-Montage, im Dezember hat Gotion sein Werk eröffnet. Und auch Eve Energy hat eine Batteriefabrik in Thailand angekündigt.

