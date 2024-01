LG Energy Solution beteiligt sich an Sion Power

Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller führt die 75 Millionen US-Dollar schwere Serie-A-Finanzierungsrunde von Sion Power an. Welchen Anteil sich LGES damit an Sion Power sichert, geht aus der Mitteilung des US-Batterieentwicklers nicht hervor. Auch die genaue Summe des LGES-Investments wird nicht genannt. Neben LGES haben sich auch Bestandsinvestoren wie Euclidean Capital des Mathematikers Jim Simons und Hillspire LLC des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt an der Serie A beteiligt.

Mit diesem neuen Kapital will der Batterieentwickler die technische und marktbezogene Validierung seiner Lithium-Metallzellen namens Licerion erreichen und plant den Bau einer vollautomatischen Fertigungslinie zur Herstellung hochwertiger großformatiger Zellen für Tests und die Marktentwicklung durch Automobil-OEMs und Zellhersteller.

Im vergangenen Jahr hatte Sion Power mehr als 18.000 Muster seiner in Kooperation mit BASF entwickelten Licerion-Zellen gefertigt und zur Validierung an mehrere Elektroauto-Hersteller geliefert . Es handelt sich um mehrschichtige Zellen mit 6 bis 20 Ah Ladekapazität. In der weiteren Entwicklung will das Unternehmen 56 Ah erreichen.

Bei seiner Licerion-Technologie nutzt Sion Power eine nicht näher beschriebene Kompression in einer Lithium-Metall-Batterie, um die Sicherheit, die Lebensdauer und die Wiederaufladungsrate zu erhöhen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass jedes Lithium-Metall-System „eine Komprimierung benötigt, um ein brauchbares Energiespeichersystem zu haben“. Sion habe ein „sehr robustes, geistiges Eigentum“ rund um dieses Konzept entwickelt.

„Jeder Autohersteller hat jetzt eine EV-Strategie und es werden Milliarden in den Markt investiert“, sagt Tracy Kelley, CEO von Sion Power. „Unsere Technologie ist attraktiv, weil Licerion direkt die Reichweitenanst der Verbraucher adressiert, indem es bis zu doppelt so viel Energie liefert wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Die Unterstützung unserer Investoren ist ein Beweis dafür, wie ausgereift unsere Technologie ist und wie wertvoll unser Ansatz für Lithium-Metall-Zellen ist.“

Von Neu-Investor LG kommt in der Mitteilung kein namentlich genannter Vertreter, sondern nur ein Sprecher zu Wort. „Diese Investition ist eine strategische Entscheidung, um unsere Führungsposition bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation in der Batterieindustrie zu festigen“, so der Sprecher von LG Energy Solution. „Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Werte zu schaffen, indem wir kontinuierlich in Technologien und Geschäftsbereiche der nächsten Generation investieren.“

businesswire.com