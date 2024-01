Scapo übernimmt Service für frühere Compleo-Connect-Produkte

Compleo hatte die Wallbe GmbH 2021 übernommen und die Tochtergesellschaft später in Compleo Connect umbenannt. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des im Herbst 2022 neu formierten Vorstands um CEO Jörg Lohr (mit der Konzentration auf nur fünf Kernprodukte) und der Insolvenz in Eigenverwaltung im Dezember 2022 hatte sich bereits abgezeichnet, dass es für die ehemaligen Wallbe-Produkte in der Compleo-Zukunft keinen Platz mehr gibt. Im Zuge der folgenden Übernahme von Comleo Charging Solutions durch die Kostal Gruppe hatte formal auch Compleo Connect nochmals den Eigentümer gewechselt.

Mit der aktuellen Vereinbarung haben Kunden, die von der Insolvenz und Liquidation von Compleo Connect betroffen sind, bietet die Vereinbarung mit Scapo eine Perspektive: Sie sichert den fortgesetzten Zugang zu Service- und Reparaturleistungen. Darüber hinaus können bisher nicht installierte Produkte von Scapo in Betrieb gesetzt werden. Diese Vereinbarung umfasst die Wallboxen Compleo PRO, Compleo PRO plus, Compleo ECO sowie die AC-Ladelösungen Compleo ZAS und Compleo MAX.

Scapo wird laut Compleo sowohl aktuelle als auch neue Servicetickets für Compleo-Connect-Produkte bearbeiten und lösen. „Kunden können ihre Servicetickets direkt über einen speziell eingerichteten Bereich auf der Scapo-Website einstellen“, heißt es in der Mitteilung. „Als erfahrener Komponenten-Lieferant und Hersteller von Wallboxen“ verfüge Scapo „über ein spezialisiertes Team, das sich darauf fokussiert, Produkte zu warten, zu reparieren und in Betrieb zu nehmen“.

Compleo-CEO Jörg Lohr erklärt: „Die Service-Vereinbarung mit Scapo markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Sanierung von Compleo. Es zeigt unsere Entschlossenheit, den bestmöglichen Service für unsere Kunden sicherzustellen und gleichzeitig die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu stärken.“

„Die Zusammenarbeit mit Compleo bekräftigt unser gemeinsames Streben nach Exzellenz und Zuverlässigkeit im E-Mobility-Bereich. Als langjähriger Partner kennen wir die Qualitätsstandards der Produkte genau und setzen diese in unseren Services kontinuierlich um“, ergänzt Dejan Grgic-Groß, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Scapo GmbH.

