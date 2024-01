Elektro-Van LEVC L380 geht in China in die Produktion

Der Van heißt offiziell Xspace MPV L380 und ist ein rund 5,30 Meter langer Elektrowagen, der wahlweise mit sechs oder acht Sitzplätzen angeboten wird. Die Kennziffer 380 soll auf die Geräumigkeit des Modells, hinweisen, denn es soll Platzverhältnisse „wie in einem Airbus A380“ geben, wie der Hersteller kürzlich gegenüber dem Portal „Car News China“ erklärte.

Der Auftakt der Serienproduktion war nur noch eine Frage der Zeit, denn LEVC hatte in China im Dezember die Zulassung für den L380 beantragt. Nun läuft also der erste auf der neuen BEV-Plattform SOA basierende Stromer der Marke im Werk in Zhejiang vom Band. Dort wird auch der bekannteste LEVC-Vertreter, das Hybridtaxi TX, gefertigt. Laut LEVC ist der L380 auf internationale Märkte ausgerichtet. Der E-Van wird also künftig auch exportiert – in welche Länder, ist aber noch nicht bekannt.

Ebenfalls noch unbekannt sind die Preise, die aber bald veröffentlicht werden dürften. Dafür gibt es jetzt etwas mehr Infos zu Technik. Bekannt war bereits, dass der Van einen 200-kW-Motor von Viridi E-Mobility Technology (VREMT) und einen NMC-Akku von CATL beherbergt. Neu ist die Info, dass zwei Varianten der Batterie mit 100 bzw. 116 kWh angeboten werden, die nach chinesischem Standard bis zu 570 bzw. 675 Kilometer Reichweite ermöglichen sollen. Das Leergewicht des L380 soll bei 2,8 Tonnen liegen, der Radstand bei 3,19 Metern. Während bei anderen achtsitzigen Vans eine Sitzreihe mit zwei Plätzen und zwei Reihen mit jeweils drei Plätzen üblich sind, soll es im L380 vier Sitzreihen à zwei Plätze geben.

Bei der im Mai vorgestellten Plattform SOA (Space Oriented Architecture) handelt es sich um eine abgewandelte Version der Geely-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture), die für Nutzfahrzeuge optimiert wurde. Die SEA kommt in Modellen vom Smart #1 bis hin zum großen Van Zeekr 009 bzw. Volvo EM90 zum Einsatz, die im Kern mit dem LEVC L380 vergleichbar sind. Die Vans von Geely und Volvo sind aber mit zahlreichen Luxus-Features auf den Privatkunden-Markt ausgelegt, während sich LEVC vor allem an Flottenkunden wie etwa Fahrdienste richtet.

