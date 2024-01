Massive Rabatte auf BYD Dolphin und Co. / VW-Produktion durch Engpass gedrosselt

1 – Volkswagen-Produktion leidet weiter unter fehlenden E-Motoren

Volkswagen hat weiterhin mit einem Elektromotoren-Engpass aus dem Komponentenwerk in Kassel zu kämpfen. Die Elektroauto-Fabrik in Zwickau produziert deshalb aktuell nur noch gedrosselt. Auch bei Skoda in Tschechien sind die Folgen spürbar. Dass in Zwickau die Produktion aktuell gebremst wurde, bestätigte ein Volkswagen-Sprecher gegenüber dem „Handelsblatt“. Konkret wird in einer Fertigungshalle des Werks nur noch an drei statt an fünf Tagen in Früh-, Spät- und Nachtschicht gearbeitet.

2 – Maserati öffnet Konfigurator für erste beiden Elektro-Luxusmodelle

Maserati liefert nach den Spekulationen nun ein offizielles Update zu seinen Elektroauto-Plänen. Wichtigster Punkt: Die ersten beiden E-Modelle GranTurismo Folgore und Grecale Folgore sind in mehreren EU-Staaten nun erhältlich – auch in Deutschland. Vor einer Woche meldeten wir noch, dass der eigentlich für 2023 geplante Auslieferungsbeginn der beiden Elektroautos bisher nicht erfolgt sei. Nun legt die Stellantis-Tochter die offizielle Ankündigung vor, dass das Duo in Italien und anderen EU-Ländern bereits erhältlich ist.

3 – BYD bietet Rabatte von bis zu 17.255 Euro in Deutschland

BYD bietet in Deutschland jetzt zeitlich begrenzt weitere, teils massive Rabatte für seine Elektroautos. Eine „Wechselprämie“ fällt vor allem bei den Oberklasse-Modellen sehr hoch aus – und gilt nicht nur für Privat-, sondern auch für Gewerbekunden. Der chinesische Hersteller hatte bereits vor rund zwei Wochen die Preise für seine Modelle Atto 3, Dolphin und Seal je nach Modell und Variante um bis zu 7.000 Euro reduziert. Nun bietet BYD jetzt Bestellungen bis Ende März eine sogenannte Wechselprämie, die auch für weitere Modelle gilt und bis zu 17.255 Euro beträgt.

4 – EU genehmigt Schnellladenetz von Mercedes und BMW

Die EU hat grünes Licht für das geplante Joint Venture von Mercedes-Benz und BMW gegeben. Die beiden Deutschen Premium-Hersteller wollen bekanntlich ein Schnellladenetz in China aufbauen. Die europäischen Wettbewerbshüter haben „angesichts der begrenzten Auswirkungen auf den Europäischen Wirtschaftsraum“ keine Einwände dagegen. Im Wortlaut heißt es: „Die Kommission kam zu dem Schluss, dass das Vorhaben angesichts der begrenzten Auswirkungen auf den Europäischen Wirtschaftsraum keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt.

5 – Prüfbericht: CO2-Ausstoß bei Verbrennern seit zwölf Jahren konstant hoch

Die meisten Verbrenner-Pkw auf Europas Straßen stoßen immer noch so viel Kohlenstoffdioxid aus wie vor zwölf Jahren. Das geht es einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Laut den EU-Prüfern ist der in den vergangenen Jahren verzeichnete Rückgang der durchschnittlichen CO2-Emissionen im praktischen Fahrbetrieb ausschließlich auf Elektroautos zurückzuführen. In den vergangenen zehn Jahren seien die tatsächlichen Emissionen bei Dieselfahrzeugen konstant geblieben, während sie bei Benzinern um 4,6 Prozent geringfügig zurückgegangen seien, so der Europäische Rechnungshof.