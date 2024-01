Maserati öffnet Konfigurator für erste beiden Elektro-Luxusmodelle

Anfang der Woche meldeten wir noch, dass der eigentlich für 2023 geplante Auslieferungsbeginn der E-Versionen des GranTurismo und Grecale bisher nicht erfolgt sei. Nun legt die Stellantis-Tochter die offizielle Ankündigung vor, dass das Duo in Italien und anderen EU-Ländern bereits erhältlich ist. Tatsächlich sind im Konfigurator für Deutschland der Grecale Folgore ab 124.301 Euro und der GranTurismo Folgore ab 200.592 Euro aufgeführt. Bei ersterem handelt es sich um einen SUV, bei Letzterem um einen Gran Turismo.

Die E-Offensive der Italiener, die unter dem Label Maserati Folgore läuft (das italienische Wort für Blitz), soll noch noch 2024 mit dem GranCabrio Folgore weiter Fahrt aufnehmen. Für 2025 plant der italienische Hersteller den MC20 Folgore. 2027 soll ein neues E-SUV folgen und 2028 der Quattroporte Folgore. Letzterer war eigentlich schon für 2025 geplant, doch die Entwicklung wurde offenbar gestoppt.

Laut italienischen Medien soll das gesamte Geschäftsmodell für die E-Limousine in Frage stehen. In seiner offiziellen Mitteilung kündigt Maserati den elektrischen Nachfolger des Quattroporte nun immerhin für 2028 an, also drei Jahre später als bisher geplant. Ab 2028 will Maserati nur noch E-Autos verkaufen – das wiederum ist zwei Jahre früher als bisher angekündigt.

Bild: Maserati Bild: Maserati Bild: Maserati Bild: Maserati

Maserati glaube mehr denn je an die elektrische Mobilität der Zukunft und organisiert sich derzeit in allen Bereichen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Bedürfnisse der neuen Luxuskonsumenten zu erfüllen, heißt es in der Mitteilung. In den Worten von Davide Grasso, CEO von Maserati, klingt das so: „Angetrieben von unserem Herzen in Modena geben wir Vollgas, um den Wandel bei der Elektrifizierung anzuführen. (…) Wir werden unseren bevorzugten Kunden die leistungsstärksten Maseratis aller Zeiten anbieten und damit die Grenzen des Fahrvergnügens in eine neue Ära verschieben. Mit unserer langfristigen strategischen Vision und unserem Plan wollen wir uns in der Welt des Luxus mit einzigartiger italienischer Fertigungsexzellenz profilieren, indem wir die Qualität kontinuierlich steigern und unsere Zukunft mit einem engagierten Geschäftsmodell aufbauen, das unseren Kunden die besten Produkte garantiert, die die Werte des Trident widerspiegeln.“

Im Januar 2022 hatte Maserati seinen Einstieg in die Formel E zur Saison 2022/23 angekündigt. Anfang März 2022 skizzierte der Mutterkonzern Stellantis mit der neuen Strategie „Dare Forward 2030“ seine Elektro-Ziele, in die auch Maserati integriert ist.



media.maserati.com