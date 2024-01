BYD spendiert E-SUV Tang mehr Reichweite und Ladeleistung

Der BYD Tang bekommt laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa ein Facelift. Die wichtigsten Verbesserungen: Die Akku-Kapazität steigt von bislang 86 auf 108 kWh und die WLTP-Reichweite damit von 400 auf 530 Kilometer. Die AC-Ladeleistung verbessert der Hersteller von 7 auf 11 kW. Und an DC-Säulen sollen künftig statt 120 bis zu 190 kW möglich sein. Die Preise des überarbeiteten Tang sind noch nicht bekannt. Aktuell bietet BYD in Deutschland teils massive Rabatte auf seine Elektromodelle an – beim Tang sind es 13.923 Euro, sodass der E-SUV gegenwärtig ab 55.692 Euro zu haben ist.

Der auf die Oberklasse abzielende Tang ist das hochpreisigste BYD-Modell in Deutschland. Doch schon mit den regulären Preis von 69.615 Euro war er bisher für ein siebensitziges Premium-SUV vergleichsweise günstig zu haben. Kein anderer OEM der elektrischen Oberklasse fischt in diesen Preissegmenten, stellten wir bereits anlässlich unseres Fahrberichts zu den China-Stromern Han und Tan fest. Dafür mussten Käufer bisher aber auch Abstriche mache. Die DC-Spitzenleistung liegt bisher bei nur 120 kW, was bei einem Ladefenster von 30 bis 80 Prozent eine 30-minütige Pause bedeutet. Die 7 kW AC sind für ein Premium-Modell auch wenig. Die Batteriekapazität von 86 kWh und die damit einhergehende Reichweite von 400 Kilometer – eher mittelklassig.

An all diesen Punkten schraubt BYD jetzt jedoch. Ebenfalls verbessert wird laut dpa das Fahrwerk: „Dort kommen jetzt aktive Dämpfer mit variabler Stellkraft zum Einsatz. Damit soll sich der Tang besser dem Fahrstil und den Fahrbahnbedingungen anpassen“, heißt es. Gleich bleibt die Allrad-Motorleistung von 380 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Gut möglich, dass die E-Limousine Han ebenfalls ein Facelift erhält. Denn die technische Basis von Han und Tang ist identisch: Beide haben einen Allradantrieb, bisher einen Blade-Akku mit LFP-Zellen (mit leicht unterschiedlichen Kapazitäten von 85,4 kWh bzw. 86,4 kWh) und beide bauen auf Verbrenner-Modellen auf und sind fast fünf Meter lang (Han: 4,99 m, Tang: 4,87 m).

