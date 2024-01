TotalEnergies übernimmt 200 spanische Ladeparks von Wenea

Hierfür übernimmt TotalEnergies konkret Nordian CPO, einer Tochtergesellschaft der Wenea-Gruppe, die 200 Ladestandorte unter der Marke Wenea betreibt. Diese Ladeparks liegen laut den Mitteilungen von TotalEnergies und Wenea an wichtigen Autobahnen sowie in städtischen und stadtnahen Gebieten in allen 17 Regionen Spaniens.

Wenea betreibt derzeit mehr als 1.200 Ladepunkte und plant, sein Netz bis zum Jahr 2026 auf mehr als 5.000 Ladepunkte in Spanien und Großbritannien auszubauen, davon 2.000 HPC-Lader. TotalEnergies wiederum hat das Ziel, bis 2028 mehr als 1.000 Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa einzurichten und zu betreiben.

Bis wann die Übernahme vollzogen werden soll (und die Ladeparks auf TotalEnergies umgebrandet werden), geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort heißt es, man habe eine Vereinbarung geschlossen, „die darauf abzielt, durch die Entwicklung eines Netzwerks von Hochleistungsladestationen einen führenden Akteur im Bereich der Elektromobilität in Spanien aufzubauen“.

Selbst mit dem Abschluss der Übernahme soll der Kontakt zwischen den beiden Unternehmen nicht enden. TotalEnergies und Wenea führen auch Gespräche über den Aufbau einer strategischen Partnerschaft, „ um ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Infrastruktur, Stromverteilung und Mobilität zu bündeln, um gemeinsam Hochleistungsladezentren zu bauen und in diese zu investieren“. Welche konkreten Maßnahmen oder Projekte aus einer solchen Partnerschaft entstehen könnten, wird aber offen gelassen.

„Wir freuen uns, dieses landesweite Netzwerk von Schnell- und Ultraschnellladepunkten zu erwerben und sind bereit, eine solide Partnerschaft mit Wenea aufzubauen, einem Pionier im Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen in Spanien“, sagt Mathieu Soulas, Senior Vice President New Mobilities and Marketing bei TotalEnergies. „Spanien verfügt über Europas fünftgrößte Automobilflotte und der Anteil an Elektrofahrzeugen wächst rasant. Für TotalEnergies ist dies eine großartige Gelegenheit, unser Netzwerk in Europa zu erweitern und sich eine Position als Benchmark-Anbieter für Hochleistungsladegeräte in Spanien zu sichern.“

José Manuel Zorrilla, Präsident von Wenea, ergänzt: „Dies ist ein Wettlauf um die Führung, um Millionen von Kunden Land für Land zu bedienen. Diese neue Vereinbarung zwischen Wenea und TotalEnergies, einem großen globalen Multi-Energie-Unternehmen, wird ein erfolgreiches Angebot darstellen. Wir sind stolz darauf, mit TotalEnergies zusammenzuarbeiten, um das führende Hochleistungsunternehmen einzusetzen.“

totalenergies.com, wenea.com (PDF)