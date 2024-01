Marktanalysten bestätigen: Tesla Model Y war 2023 meistverkauftes Auto

Tesla feierte sein Model Y bereits vor einer Wochen in seinem jüngsten Geschäftsbericht als meistverkauftes Auto im Jahr 2023. Noch nie sei dies mit einem Elektroauto gelungen, frohlockten die Texaner. Der Marktanalysespezialist JATO Dynamics stützt diese These, allerdings noch unter Rückgriff auf vorläufige Daten. Denn noch gibt es einige wenige Märkte, die ihre Verkaufszahlen für 2023 noch nicht veröffentlicht haben. JATO Dynamics hat nach eigenen Angaben aber genug Daten zusammen, um verkünden zu können, dass das Tesla Model Y im 2023er-Ranking eine „unanfechtbare Position innehat“.

Der JATO-Statistik zufolge wurden 2023 rund 1,23 Millionen Tesla Model Y verkauft, 64 Prozent mehr als 2022. Damit habe das Tesla-Elektroauto den RAV4 und Corolla von Toyota abgelöst. Felipe Munoz, Global Analyst bei JATO Dynamics, kommentiert: „Der Anstieg der weltweiten Verkäufe des Model Y ist beispiellos, insbesondere für ein Fahrzeug, das zu den zehn meistverkauften Fahrzeugen gehört. Was Tesla mit dem Model Y in so kurzer Zeit erreicht hat, ist einfach bemerkenswert.“

Das Model Y war den Marktanalysten zufolge sowohl in Europa als auch in China der Verkaufsschlager. Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) wurden im Jahr 2023 mehr als 456.000 Einheiten in China ausgeliefert – ein Anstieg von 45 Prozent gegenüber 2022. In Europa übertrafen die Zulassungen des Model Y die konstant hohen Werte von Dacia Sandero, Peugeot 208 und Volkswagen T-Roc. Daten aus 30 Märkten zeigen, dass mehr als 255.000 Einheiten des Model Y zugelassen wurden – das sind laut JAKO Dynamics 19.000 Einheiten mehr als das zweitbeliebteste Fahrzeug, der Dacia Sandero.

Munoz vergegenwärtigt, dass der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tesla Model Y im November 2023 um 18 bzw. 23 % unter den durchschnittlichen Kosten eines Elektroautos in Deutschland bzw. den USA gelegen habe. „Die Preissenkungen im Laufe des Jahres und der Ruf von Tesla als zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Hersteller von Elektroautos haben dazu beigetragen, die ohnehin schon hohe Nachfrage weiter anzuheizen. Infolgedessen steht Tesla bei vielen Verbrauchern, die ein Elektroauto kaufen möchten, ganz oben auf der Liste.“

Den vorläufigen Daten des Unternehmens zufolge kam der Toyota RAV4 als Zweitplatzierter im Jahr 2023 auf 1,07 Millionen verkaufte Einheiten weltweit – gegenüber 1,02 Millionen Einheiten im Jahr 2022, als er den Weltmarkt noch anführte. Unter Berücksichtigung aller Karosserievarianten belegt der Toyota Corolla den vorläufigen Daten zufolge den dritten Platz.

Tesla selbst veröffentlicht eigentlich keine Auslieferzahlen zum Model Y allein, sondern stets in Kombination mit dem Model 3 – ohne die Verteilung zwischen beiden Baureihen aufzuschlüsseln. Aber im jüngsten Geschäftsbericht machte das Unternehmen eine Ausnahme – und zwar in Form von diesem Statement: „Im Jahr 2023 haben wir über 1,2 Millionen Model Y ausgeliefert, was es zum meistverkauften Fahrzeug macht, jeglicher Art, weltweit. Lange Zeit zweifelten viele an der Rentabilität von Elektroautos. Heute ist das meistverkaufte Fahrzeug der Welt ein Elektroauto.“

Das Model Y machte bei Tesla im vergangenen Jahr demnach zwei Drittel des Gesamtabsatzes aus. Denn 2023 lieferte Tesla in Gänze 1.808.581 Fahrzeuge aus – ein Plus von 38 Prozent gegenüber 2022. Fast exakt ein Drittel der Auslieferungen entfiel dabei auf China (603.664 Fahrzeuge). Teslas weltweite Produktion legte derweil um 35 Prozent auf 1.845.985 Fahrzeuge zu.

Übrigens: Da die Oberklasse-Modelle Model S und Model X offiziell weniger als 70.000 Einheiten am Gesamtabsatz des Jahres 2023 ausgemacht haben, lässt sich durch das offizielle Tesla-Statement zum Model Y zudem ableiten, dass auf das Model 3 wohl etwas mehr als 500.000 Auslieferungen entfallen sind. Die kleine Tesla-Limousine wird in den USA im Werk Fremont und in Shanghai für die Weltmärkte gebaut – in China gab es aber eine mehrwöchige Produktionspause, als auf das überarbeitete Model 3 Highland umgestellt wurde.



jato.com