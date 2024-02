Die Information geht auf Piyush Arora, CEO von Skoda Auto Volkswagen India, zurück. „Wir arbeiten aktiv an einem Einstiegs-Elektrofahrzeug. Wir prüfen, welche Plattform des VW-Konzerns am besten für den Bau eines kompakten Elektro-SUV in Indien geeignet ist“, sagte er gegenüber Reuters.

Das Modell bräuchte die Volumina, um eine „dreistellige Millioneninvestition“ zu rechtfertigen. Deshalb erwäge Volkswagen auch einen Export des neuen Stromers nach Südostasien, die Golfstaaten und Nordafrika. „Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Indien wird nicht so schnell vonstatten gehen, wie nötig wäre, um die Investition zu rechtfertigen, daher prüfen wir die Möglichkeit, dieses Produkt zu exportieren“, sagte Arora.

Die indische Regierung strebt an, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im Jahr 2030 30 Prozent ausmacht. 2023 waren es laut Reuters nur zwei Prozent. Die Nachrichtenagentur schreibt, dass Analysten eher von einem E-Anteil im Bereich von zehn bis 20 Prozent zum Ende des Jahrzehnts ausgehen.

VW prüft Enyaq-Export nach Indien

Welche Konzernplattformen genau in Frage kommen, ließ Arora wohl offen – zumindest ist in dem Reuters-Artikel hierzu keine Aussage enthalten. VW arbeitet bekanntlich an einer vereinfachten Version des MEB, um in Europa 25.000-Euro-Modelle wie den kommenden ID.2 zu bauen. Für ein mögliches 20.000-Euro-Modell wird VW aber bereits eine Kooperation mit Renault nachgesagt. Zudem arbeitet VW in China gemeinsam mit Partnern an günstigeren E-Plattformen. Und bei der geplanten Belieferung des indischen Autobauers Mahindra mit MEB-Komponenten kommt es laut Berichten aus dem Sommer zu Verzögerungen.

Volkswagen evaluiere außerdem eine mögliche Markteinführung des Skoda Enyaq in Indien. Einen Zeitplan nannte Arora aber nicht.

reuters.com