Ionity erweitert Geschäftsführung um Torsten Kiedel als CFO

In seiner Funktion ist er verantwortlich für Finanzen, Buchhaltung, Controlling sowie Einkauf und Energiemanagement. Torsten Kiedel ist von Sono Motors zu Ionity gewechselt. Beim Solar-Startup war er von 2020 bis 2023 als Finanzvorstand der börsennotierten Muttergesellschaft und als Geschäftsführer der operativen Tochtergesellschaft u.a. für die Kapitalmarktausrichtung sowie für die Finanzierung des Unternehmens zuständig. Zuvor war Kiedel für die BMW Group, Mytaxi (heute Free Now) und Flixbus tätig.

„Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Mobilitätsbranche wird er zum weiteren Ausbau von Ionity, dem größten paneuropäischen Hochleistungs-Ladenetz für Elektrofahrzeuge aller Marken, beitragen“, schreibt das Unternehmen in einem Post auf LinkedIn. In der Mitteilung von Ionity äußert sich auch Neuzugang Kiedel selbst: „Ich freue mich sehr darauf, die künftige Entwicklung von Ionity mitzugestalten. Ionity leistet einen fundamentalen Beitrag für nachhaltige Mobilität und hat mit seinem zukunftssicherem Schnellladenetz, das ausschließlich auf Grünstrom setzt, Maßstäbe für elektrisches Reisen in Europa gesetzt.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Torsten Kiedel. Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Mobilitätsbranche und hat viele Unternehmen in ihrer Wachstumsphase begleitet. Mit seiner Expertise wird er maßgeblich zu unserem künftigen Erfolg beitragen“, sagt CEO Michael Hajesch.

Umziehen für seinen neuen Job muss Kiedel nicht: Wie auch schon Sono hat Ionity seinen Sitz in München. Das Unternehmen wurde 2017 als Joint Venture von BMW, Ford, Mercedes und dem VW-Konzern (vertreten durch Audi und Porsche) gegründet. Inzwischen gehören auch Hyundai und die Climate Infrastructure Platform von BlackRock als Finanzinvestor zu den Anteilseignern.

Im Januar umfasste das Ionity-Netzwerk rund 600 Ladeparks mit insgesamt 3.300 HPC-Punkten in 24 europäischen Ländern. Bis 2025 soll die Anzahl der Ionity-Standorte wie berichtet auf mehr als 1.000 mit dann 7.000 Ladepunkten steigen.

